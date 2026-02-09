Gastronomía
El prestigioso 'chef' Joan Roca revela los tres mejores restaurantes de Catalunya: "No tiene estrella Michelín"
El chef acudió al pódcast 'La Pròrroga' para desvelar cuáles son los mejores establecimientos gastronómicos en el territorio catalán
Estos son los restaurantes que tienes que conocer del Born
La cocina catalana no se podría entender sin la figura de Joan Roca, uno de los chefs más importantes de España. Es reconocido mundialmente, junto a sus hermanos Josep y Jordi, por el trabajo culinario que llevan haciendo desde 1986 en el restaurante El Celler de Can Roca, situado en la localidad de Girona, que cuenta con tres estrellas Michelin.
Hace unas semanas, el chef catalán acudió al pódcast 'La Pròrroga' para desvelar cuáles son, a su juicio, los tres mejores restaurantes de Catalunya, entre otros temas. Fue una elección personal, ya que otros podrían situar por encima a distintos establecimientos gastronómicos.
En primer lugar, Joan Roca confesó que "es muy difícil" quedarse con tres restaurantes, pero después de varios segundos de suspense, el cocinero se tiró a la piscina. El primer restaurante que nombró fue el Ca la Pepa, que se puede encontrar en Platja d'Aro.
Un restaurante que elabora una cocina mediterránea de toda la vida, donde la propuesta culinaria varía dependiendo del producto disponible. El cocinero de El Celler de Can Roca aseguró que "es un restaurante que cocina muy bien. Tienen una buena carta de vinos y es un restaurante con apariencia sencilla".
El segundo establecimiento que nombró fue Le Baratin, situado en la localidad de Girona: "Es un bistró, pero no es un restaurante de alta cocina, es muy informal, pero con una excelente cocina".
El cocinero catalán quiso dejar claro en el pódcast 'La Pròrroga' que en Girona se pueden encontrar restaurantes "extraordinarios", ya que comentó que hay cocineros muy jóvenes que están haciendo las cosas muy bien.
Por último, el chef de El Celler de Can Roca desveló cuál es el mejor restaurante de Barcelona, La Gresca, situado en el Carrer de Provença, 230. Una de las especializaciones del local son las brasas, pero también cuentan con una extensa carta de vinos, muchos de ellos ecológicos.
El cocinero dejó claro que se trata de un restaurante que "no tiene estrella Michelin", pero que lleva años ofreciendo comida de alta gama. Además, consideró que cuentan con "muy buena carta de vinos".
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’ baja del doble dígito, aunque lidera en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats