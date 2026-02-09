El horóscopo de mañana, martes 10 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 10 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Perspectivas inmejorables para sus asuntos profesionales, pero no lo deje todo al azar y ponga un poco de su parte. En el terreno amistoso acepte con sentido del humor cualquier comentario que hagan sobre su persona.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque esa idea que le bulle es buena necesita planificarla de forma adecuada. Es posible que un niño le de un pequeño disgusto. Relaciones familiares gratas y estupendas las amistosas. Lo pasará bien si se deja llevar por su afición a los pasatiempos intelectuales.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día favorable para experimentar nuevos métodos de trabajo. Le será encomendada una tarea que esperaba con interés. Si se muestra flexible en su vida familiar se evitará problemas. La noche traerá interesantes charlas con sus amigos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su redoblada actividad le ayudará a conseguir considerables avances en su trabajo. En el plano afectivos sus hondos sentimientos se verán correspondidos. La velada le traerá diversión y momentos muy románticos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Le costará terminar ese proyecto pendiente aún con la gran ayuda que le van a brindar, pero lo conseguirá a ultima hora. Es posible que haya un pequeño enfrentamiento con un amigo. En sus relaciones sociales procure mostrar interés por lo que le digan los demás.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Gozará de una claridad de juicio envidiable, debiendo ser paciente con un socio o compañero que puede tardar en comprender lo que para usted es evidente. Por la noche no se deje vencer por la melancolía y salga a divertirse.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen ambiente de trabajo y posibilidad de pasarlo bien por la tarde con algunos compañeros. Relaciones amistosas gratas. Por la noche su hogar será un remanso de paz que tranquilizará sus nervios.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un proyecto profesional irá por derroteros inmejorables. No intente enterarse de los problemas de esa persona que tanto le interesa y espere a que se los confíe. Buen clima familiar. Acaso reciba una invitación muy especial.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy le saldrá todo a pedir de boca. En su trabajo alguien demostrará la estima que le tiene. Buena comunicación en su vida familiar. Intensa vida social por la noche, en la que destacará su arrolladora personalidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su nerviosismo se reflejará hoy tanto en su trabajo como en el trato con los demás. Procure serenarse y frene su ansiedad. Todas las cosas necesitan su tiempo. Es posible que reciba una reprimenda de un ser querido.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es probable que las interrupciones representen hoy un gran obstáculo en su trabajo. Planifique bien sus gastos y frene su tendencia a comprar por comprar. En el plano social no todo el mundo va a reír sus ocurrencias. Piense antes de hablar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una acertada gestión le procurará buenos dividendos. El amor le proporcionará muy gratos momentos. Disfrútelos y comparta con su pareja sus inquietudes y proyectos. Le convendría preocuparse un poco por su estado físico y hacer más ejercicio que de costumbre.