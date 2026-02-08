Di adiós a la lejía: llega el truco definitivo que deja las juntas del baño como nuevas

La lejía, el bicarbonato o el vinagre son tres de los productos más comunes usados en la limpieza de una de las partes más complicadas del hogar: las juntas del suelo. Sin embargo, se trata de tres productos con olores muy fuertes y que, en algunos casos, pueden resultar poco eficaces.

Más allá de los productos mencionados, existe otro material que, aunque es poco conocido, resulta muy efectivo y cómodo: la piedra blanca.

El producto mágico

Se trata de una pasta de limpieza de color blanco que está compuesta únicamente por productos naturales, aunque en ocasiones se utilizan algunos materiales sintéticos en pequeñas porciones, que no tienen olor y son aptos para usar prácticamente en toda la casa.

Sus componentes son: minerales de óxido de aluminio y/o sílice, carbonato cálcico, un poco de jabón, agua, glicerina vegetal y carbonato de sodio.

Para qué sirve

Además de para las juntas del suelo, este producto estrella puede servir para limpiar muchas otras superficies:

Paredes manchadas.

Barbacoas y sartenes de hierro.

Picas de cocina y campanas extractoras metálicas .

. Zapatillas deportivas sintéticas blancas.

Sin embargo, el precio de la piedra blanca es bastante alto. Un bote de 600 gramos llega a costar un mínimo de 13-14 euros, de manera que es mejor reservarlo para limpiar aquellas zonas más complicadas del hogar.

Cómo se usa

Para hacer un correcto uso de este producto, es necesario contar con una esponja. Una vez la tengamos, habrá que mojarla, pasarla por la superficie de la piedra blanca (para que se impregne de esta pasta) y frotar con ella la superficie que queramos limpiar.

Una vez hayamos acabado, habrá que esperar unos minutos para que la pasta de la piedra blanca haga efecto y, por último, aclarar la superficie con agua clara.