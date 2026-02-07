Consejos prácticos
El botón desconocido de la lavadora: permite ahorrar en la factura de la luz
El truco de la esponja en la lavadora: puede alargar la vida de tu electrodoméstico
La desconocida función de la lavadora: dirás adiós a las manchas más difíciles sin esfuerzo
Gabriel Roncero
Las facturas de energía han llegado a niveles altísimos, lo que ha convertido el ahorro en casa en una prioridad para muchas familias. A la hora de reducir el consumo, optimizar el funcionamiento de los electrodomésticos es clave, y en el caso de la lavadora, hay varios consejos prácticos que pueden ayudar a reducir el gasto energético.
De acuerdo con el Institut Català de Energia, una de las formas más efectivas de ahorrar energía es ajustar la temperatura del lavado, debido a que el 85% de la energía utilizada por la lavadora se destina a calentar el agua, por lo que elegir programas a baja temperatura no solo ayuda a reducir el consumo, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente.
Así pues, para un ahorro óptimo, los expertos sugieren lavar a 30 o 40 grados cuando sea posible, especialmente con cargas ligeras o prendas delicadas. Las estadísticas refuerzan esta recomendación. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que las lavadoras son responsables de hasta el 8% del gasto energético anual en un hogar, y si se incluye el uso de la secadora, esa cifra puede llegar al 11%. Esto convierte a este electrodoméstico en uno de los principales factores del elevado consumo energético.
Otras recomendaciones
Además de elegir temperaturas bajas, existen otros hábitos que contribuyen al ahorro. Te los contamos, a continuación:
- Llenar completamente la lavadora antes de ponerla en funcionamiento.
- Utilizar detergentes concentrados y biodegradables.
- Evitar el uso excesivo de productos son algunos ejemplos. En este sentido, los detergentes biodegradables no solo son más respetuosos con el medio ambiente, sino que también optimizan el uso del agua y evitan el desperdicio de producto gracias a su fórmula concentrada.
- Aprovechar las horas de menor coste energético.
