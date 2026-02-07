El botón desconocido de la lavadora: permite ahorrar en la factura de la luz

Las facturas de energía han llegado a niveles altísimos, lo que ha convertido el ahorro en casa en una prioridad para muchas familias. A la hora de reducir el consumo, optimizar el funcionamiento de los electrodomésticos es clave, y en el caso de la lavadora, hay varios consejos prácticos que pueden ayudar a reducir el gasto energético.

De acuerdo con el Institut Català de Energia, una de las formas más efectivas de ahorrar energía es ajustar la temperatura del lavado, debido a que el 85% de la energía utilizada por la lavadora se destina a calentar el agua, por lo que elegir programas a baja temperatura no solo ayuda a reducir el consumo, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente.

Así pues, para un ahorro óptimo, los expertos sugieren lavar a 30 o 40 grados cuando sea posible, especialmente con cargas ligeras o prendas delicadas. Las estadísticas refuerzan esta recomendación. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que las lavadoras son responsables de hasta el 8% del gasto energético anual en un hogar, y si se incluye el uso de la secadora, esa cifra puede llegar al 11%. Esto convierte a este electrodoméstico en uno de los principales factores del elevado consumo energético.

Otras recomendaciones

Además de elegir temperaturas bajas, existen otros hábitos que contribuyen al ahorro. Te los contamos, a continuación:

