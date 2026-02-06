El horóscopo de mañana, sábado 7 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 7 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Estará en contacto con muchos de sus amigos si acepta una invitación para una reunión en la que lo pasará bien. Sus cualidades de líder se verán muy acentuadas. Buenas relaciones afectivas. Controle por la noche el uso de sus tarjetas de crédito.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el plano familiar hoy se le presentará una excelente ocasión para limar asperezas. Diga cuanto lleva dentro, pero con mucho tacto y conseguirá restablecer la armonía. La velada será familiar y grata.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Prescinda del falso orgullo y hable con sinceridad y total desenvoltura. Sea más comunicativo y se le abrirán muchas puertas. Por la noche recuerde que no es preciso gastar una fortuna para pasarlo bien. Su vida sentimental le ofrecerá excelentes momentos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que pueda prestar un gran favor a un amigo. Relaciones afectivas dentro de la normalidad. Hoy no tendrá ganas de hacer vida social y dedicará la mayor parte del día a estudiar la forma de conseguir lo que ambiciona.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Descubrirá nuevas facetas en la personalidad de un familiar muy cercano, que le satisfarán. No debe aplazar esos cambios que viene planeando para su hogar, pero no se empeñe en cargar con todo el peso y comparta responsabilidades.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguien de quien no sabe hace tiempo puede llamarle por sorpresa. Será capaz de dar buenos consejos a un amigo, pero no vaya más allá de lo que el buen sentido manda. Por la noche piense bien lo que hace.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Viaje imprevisto a la vista, que le forzará a cambiar algunos de sus planes. Si tiene hijos puede que le causen más de una preocupación. Relaciones afectivas variopintas. Trate de ser práctico al emplear su dinero.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su popularidad estará en grado máximo y disfrutará de la compañía de sus amigos. Brillará en actividades de grupo. Relaciones afectivas alegres y distendidas. Por la noche se mostrará un tanto derrochador.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará usted en disposición de enfrentarse a obligaciones y tareas pendientes, resolviéndolas satisfactoriamente. Después deberá controlar cierta propensión a la jactancia. Lo pasará bien por la noche en la intimidad de su hogar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Por la mañana se sentirá inquieto e intranquilo, pero después se centrará y podrá llevar a cabo cuanto se había propuesto. Día apropiado para compras, ya que encontrará lo que busca y a muy buen precio. Buen clima afectivo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Obsesionarse con asuntos profesionales solo le conducirá a una situación de bloqueo mental. Saldrá ganando si se procura hoy el esparcimiento que necesita. Amor y amistad brillarán con luz propia.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Conseguirá resolver un problema económico, pero no celebre la ocasión gastando más de lo debido. Para encontrar las respuestas que busca lo único que precisa es pasar algún tiempo a solas. Por la noche tenderá a soñar despierto.