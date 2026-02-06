Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alex Pedrico, entrenador personal: "No vas a perder la grasa ni marcar el abdomen por más cardio que hagas"

El experto compartió lo que se debe hacer para eliminar la barriga y marcar el abdomen

Correr más lento para ir más rápido: así funciona el método 80/20 que utilizan los 'runners'

Alex Pedrico, entrenador personal, sobre cómo perder peso

Alex Pedrico, entrenador personal, sobre cómo perder peso / El Periódico

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico

Ya es habitual entrar a cualquiera de las redes sociales y ver cómo entrenadores personales comparten sus consejos para lucir un buen cuerpo de cara al verano, conocido como la operación bikini. Uno de los últimos en ofrecer un consejo sobre cómo eliminar la barriga y marcar el abdomen ha sido el entrenador Alex Pedrico, a través de su cuenta personal de Instagram.

El experto comenzó el vídeo diciendo que de ninguna manera se debe hacer cardio si el objetivo es perder grasa en la zona abdominal, ya que esto nunca permitirá reducir la barriga de forma efectiva.

"Te puedes matar a cardio todos los días y hacer todo lo que tú quieras, pero no vas a eliminar ni tu barriga, ni a perder la grasa, ni marcar el abdomen, ni reducir la inflamación", expone el entrenador personal.

Por esta razón, el entrenador personal destaca que es fundamental hacer varios ejercicios específicos. El primero de ellos se trata del Dead Bug, un ejercicio que se realiza tumbado boca arriba para fortalecer el abdomen, la zona lumbar y mejorar la coordinación sin sobrecargar la espalda

El segundo ejercicio es un clásico: las planchas laterales. Sirven para fortalecer los oblicuos y el core profundo, mejorar la estabilidad de la cadera y la columna, y prevenir dolores lumbares al mantener la pelvis correctamente alineada.

Otro ejercicio que el entrenador personal recomienda a todos sus seguidores es el crunch abdominal con peso, un movimiento de fortalecimiento centrado en el recto abdominal que incorpora resistencia al clásico encogimiento.

El último ejercicio que comparte es la plancha abdominal: "Trata de aguantar bien recto y para si notas cualquier molestia en las lumbares".

