Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo, revela los tres mejores restaurantes de Catalunya

La cocina catalana no se podría entender sin la figura de Joan Roca, uno de los chefs más importantes de España. Es reconocido mundialmente, junto a sus hermanos Josep y Jordi, por el trabajo culinario que llevan haciendo desde 1986 en el restaurante El Celler de Can Roca, situado en la localidad de Girona, que cuenta con tres estrellas Michelin.

Hace unas semanas, el chef catalán acudió al pódcast 'La Pròrroga' para desvelar cuáles son, a su juicio, los tres mejores restaurantes de Catalunya, entre otros temas. Fue una elección personal, ya que otros podrían situar por encima a distintos establecimientos gastronómicos.

En primer lugar, Joan Roca confesó que "es muy difícil" quedarse con tres restaurantes, pero después de varios segundos de suspense, el cocinero se tiró a la piscina. El primer restaurante que nombró fue el Ca la Pepa, que se puede encontrar en Platja d'Aro.

Un restaurante que elabora una cocina mediterránea de toda la vida, donde la propuesta culinaria varía dependiendo del producto disponible. El cocinero de El Celler de Can Roca aseguró que "es un restaurante que cocina muy bien. Tienen una buena carta de vinos y es un restaurante con apariencia sencilla".

El segundo establecimiento que nombró fue Le Baratin, situado en la localidad de Girona: "Es un bistró, pero no es un restaurante de alta cocina, es muy informal, pero con una excelente cocina".

El cocinero catalán quiso dejar claro en el pódcast 'La Pròrroga' que en Girona se pueden encontrar restaurantes "extraordinarios", ya que comentó que hay cocineros muy jóvenes que están haciendo las cosas muy bien.

Por último, el chef de El Celler de Can Roca desveló cuál es el mejor restaurante de Barcelona, La Gresca, situado en el Carrer de Provença, 230. Una de las especializaciones del local son las brasas, pero también cuentan con una extensa carta de vinos, muchos de ellos ecológicos.

El cocinero dejó claro que se trata de un restaurante que "no tiene estrella Michelin", pero que lleva años ofreciendo comida de alta gama. Además, consideró que cuentan con "muy buena carta de vinos".