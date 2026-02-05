El horóscopo de mañana, viernes 6 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 6 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional las cosas irán tomando forma a su gusto y su panorama económico también se presenta brillante. No se olvide de una fecha si no quiere herir a un ser querido. La noche se presenta favorable en el terreno sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tiene ideas muy avanzadas respecto al desarrollo de su actividad profesional, pero también es posible que se deje llevar por la rutina. Aceptar la invitación de un amigo le permitirá pasar excelentes momentos. Por la noche muéstrese menos crítico con un familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trabajará hoy a tope, pero al final de la jornada tenderá a ser un poco descuidado. En el terreno amistoso procure no hacer suposiciones sin base alguna. Amor y vida social estarán íntimamente ligados y se anuncian muy favorables.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Por la mañana estará muy centrado en su trabajo, pero su entusiasmo irá decayendo a medida que avance el día. Hablar claramente con un amigo les ayudará a los dos a saber el terreno que pisan. Por la noche trate de no aislarse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el terreno profesional es posible que deba clarificar una situación antes de seguir avanzando. Pida otras opiniones antes de cerrar una compra un tanto discutible. Se sentirá a gusto en su entorno familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional hará bien manteniendo la boca cerrada, pues hay quienes quisieran entrometerse si les da la oportunidad para ello. Aunque su vida social se presenta muy activa no es ocasión favorable para intimar con otras personas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En lo referente a un asunto profesional necesitará investigar más a fondo para asegurarse de que va por buen camino. Disfrutará en familia de algún tipo de pasatiempos mentalmente estimulante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tome la iniciativa en los temas profesionales, aunque manteniendo oculto cualquier aspecto económico. Un pariente no estará de acuerdo con usted en lo referente a un asunto familiar. Disfrute sus oportunidades sociales por la noche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En lo que se refiere a su trayectoria profesional todo irá hoy por buen camino. No permita que un ligero roce con un compañero de trabajo le estropee el día. Habrá felicidad en el plano sentimental. Cuidado si conduce por carretera.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el terreno profesional es posible que deba enfrentarse con alguien extremadamente astuto, por lo que le conviene mantenerse a la expectativa y no mostrar sus cartas. Encontrará la palabra justa cuando trate con amigos y familiares.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el trabajo se sentirá motivado por su propia creatividad, no debiendo tener en cuenta la postura negativa de otra persona. Comparta el tiempo libre con sus amigos y olvídese de todo lo que no sea pasarlo bien.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Salvo por una ligera diferencia con uno de sus compañeros todo marchará sobre ruedas en el trabajo. En el plano económico la actividad entre bastidores le favorecerá. Buen día para estudiar posibilidades de inversión.