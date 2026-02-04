El horóscopo de mañana, jueves 5 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 5 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una vez se sobreponga a un estado de ánimo un tanto decaído será muy efectivo en su trabajo. Hará bien si no mezcla amor y amistad, pues el acento estará puesto en su vida sentimental y el romanticismo requiere soledad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el trabajo infundirá a los demás un contagioso entusiasmo. Existe el peligro, sin embargo, de que disperse sus energías, siendo mejor que se centre en una sola cosa. Buenas relaciones amistosas y de todo un poco en su vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Estará en lo cierto en lo referente a un tema profesional, por lo que debe ir tras lo que desea y no permitir que nadie le desvíe. Los amigos pueden resultar imprevisibles. Las actividades creativas le atraerán en gran medida.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La finalización de un proyecto profesional le espoleará para seguir avanzando. En sus relaciones amistosas será preferible que hable de temas intranscendentes en vez de meterse en honduras. Clima familiar inmejorable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su rendimiento laboral puede ser importante, pero acaso le reste tiempo para otras actividades también aconsejables. En su vida social procure no sobrepasarse en los gastos y trate de que los demás se fijen en su personalidad y no en su dinero.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El perfeccionista que lleva dentro podría no estar demasiado satisfecho con su labor profesional. Buenas relaciones amistosas y familiares. En su vida social trate esta noche de no hacer afirmaciones imprudentes.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Fije bien sus aspiraciones profesionales y deje a un lado expectativas poco realistas. Su estado de ánimo le impulsará a la aventura, lo que puede acarrearle alguna decepción. Normalidad en sus relaciones afectivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Resultarán difíciles los últimos toques de un proyecto profesional, pero conseguirá acabarlos a plena satisfacción. En el terreno sentimental no se deje llevar por el entusiasmo y no haga promesas difíciles de cumplir.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Precisará infinita paciencia para enfocar un asunto profesional, por lo que no le conviene dejarse presionar. Alguien de su intimidad necesitará de su comprensión y posiblemente también de su compañía.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque sus nuevas ideas profesionales sean excelentes los demás pueden sentirse más receptivos en otro momento. Salir con alguien que ha estado sometido a un gran estrés resultará, paradójicamente, muy relajante. Hablando de salud procure cuidarse más.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trate de enfocar desde un ángulo distinto un asunto profesional. Ser compasivo con los demás, aún cuando pueda sentirse herido, le hará encontrarse mejor en el plano afectivo. Disfrute por la noche con actividades culturales.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque una puerta profesional se le cierre, se le abrirán otras con toda seguridad. Un encuentro casual resultará divertido, pero por la noche tendrá que preocuparse de asuntos serios. Trate de dormir lo suficiente.