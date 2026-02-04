Fenómeno meteorológico
El curioso fenómeno grabado por un tiktoker en Montserrat: “No es un fantasma, pero lo parece”
El espectro de Brocken es uno de los efectos ópticos de montaña más difíciles de encontrar, solo visible en días de cielo cubierto y niebla.
El espectro de Brocken: qué es y cómo se crea este aura de luz y sombra fantasmagórico
Alba Díaz
Si alguna vez subes a lo alto de Montserrat en un día lluvioso y nebuloso, es posible que te topes con una figura espectral entre la niebla. “No es un fantasma, pero lo parece”, explica el tiktoker Sergi Cabeza en un vídeo donde muestra este fenómeno óptico, uno de los más enigmáticos de la alta montaña.
El joven documenta la experiencia durante una salida al macizo del Bages, donde relata que el suceso meteorológico, denominado Espectro de Brocken, se produce en condiciones muy concretas y poco habituales. Según explica, para tener opciones de verlo hay que salir a la montaña “el peor día posible”, aquel que invita a quedarse en casa.
Entre sus consejos, Cabeza recomienda subir hasta la aguja aérea más alta que se pueda visualizar y atravesar la niebla. Una vez en la cima, y con un poco de suerte, “además de disfrutar de un espectacular mar de nubes”, puntualiza, se puede observar el Espectro de Brocken.
El fenómeno aparece cuando el sol está bajo, hay niebla y suficiente altura. Consiste en la proyección de la propia sombra sobre la niebla, que se ve deformada, gigantesca y rodeada de anillos de colores, y que es el resultado de un efecto meteorológico “raro, efímero y fantasmagórico” propio de la alta montaña.
