Un temporal revela en la costa los restos de un barco hundido hace 140 años
El buque de madera Lawrence N. McKenzie naufragó con un gran cargamento de naranjas y ocho tripulantes a bordo
Zoe Campos Corral
Aunque sea digna de protagonizar una película de ficción, la siguiente historia forma parte de la realidad más reciente y curiosa de Estados Unidos.
Parece que España no es el único lugar que está siendo agitado y golpeado por fuertes lluvias y vientos. En Nueva Jersey, el temporal ha permitido que se descubra un antiguo barco de madera que desapareció hace casi 140 años.
Muchas naranjas y ocho tripulantes
Según explicaron en un comunicado, emitido el pasado 22 de enero por la cuenta oficial de Facebook de los Parques Estatales de Nueva Jersey y el Parque Estatal de Island Beach, los restos del barco siempre habían estado en el mismo lugar, pero se descubrieron gracias a las "semanas de erosión costera causadas por el fuerte oleaje y la persistente acción del viento y las olas".
El bajel, que viajaba en 1890 de Puerto Rico a Nueva York, se llamaba Lawrence N. McKenzie y transportaba en su interior un gran cargamento de naranjas y ocho personas a bordo.
Desafortunadamente, el barco naufragó de forma inesperada y desapareció a la vista de todo el mundo durante más de un siglo. Las naranjas desaparecieron con él, pero los tripulantes consiguieron salvarse.
Comunicado oficial
En el comunicado, la entidad gubernamental ha explicado que “el personal del Parque Estatal de Island Beach está monitoreando la zona”. Es por ello que se exige a los visitantes que “respeten los artefactos históricos y los recursos culturales dentro de los parques estatales de Nueva Jersey”.
Asimismo, no han dejado pasar la oportunidad para recordar a los usuarios que “está prohibido tocar o eliminar cualquier parte de estos recursos” porque “las infracciones están sujetas a citaciones emitidas por la policía del Parque Estatal de Nueva Jersey”.
Un acontecimiento "poco" inédito
Lejos de pensar que se trata de un acontecimiento inédito, recapitularemos en el tiempo para recordar que otros fenómenos meteorológicos similares permitieron que se descubriera un barco en Australia durante 2024 y, en 2025, apareciera otro barco en las playas de Vietnam.
Tampoco es algo extraño, porque este tipo de condiciones atmosféricas son habituales en la zona durante los meses de invierno, aunque las consecuencias de las erosiones suelen desaparecer durante los temporales de verano.
Sí es cierto que lo excepcional del caso es que ya habían ocurrido otras erosiones en la zona -no muy complicado, si se tiene en cuenta que han pasado 140 años-, pero hasta que no llegó esta erosión no se descubrieron las maderas del barco.
