El horóscopo de mañana, miércoles 4 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 4 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No permita que la sensación de sentirse bien valorado en su trabajo le impida estar atento a otras propuestas que puedan surgirle. En el seno familiar evite discutir. Habrá buen entendimiento en su vida sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el plano profesional acaso se sienta excesivamente impaciente por triunfar y un pequeño contratiempo pueda causarle un desaliento indebido. En el terreno familiar el dinero se presenta como motivo de discordia. En sus amigos encontrará el sedante que necesita.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su propensión a mostrarse demasiado enérgico en el entorno laboral podría no ser conveniente. Se sentirá muy satisfecho en el terreno sentimental, pero a la vez muy disgustado con un amigo. Sosiegue esta noche con entretenimientos hogareños.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su capacidad para analizar problemas profesionales podría garantizarle un ascenso. Los viajes se presentan muy favorables. En sus relaciones afectivas procure controlar su ego.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Píenselo bien antes de dar conformidad a una propuesta de inversión, porque puede haber en perspectiva algo mejor. Sus preocupaciones económicas le impedirán disfrutar en compañía de sus amigos. Sin embargo, su vida social se presenta favorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Habrá una cierta tensión en el entorno profesional por lo que deberá extremar el tacto y el cuidado. Tendrá noticias de alguien de quien no sabía hace tiempo. Procure pasar una velada tranquila.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En asuntos profesionales le conviene confiar más en su instinto y en el libre fluir de su intuición. Hoy tendrá la susceptibilidad a flor de piel, lo que puede ser causa de problemas sin motivo. Hacer vida familiar será hoy lo que más le convenga.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si deja que las cosas se resuelvan por sí solas podría crear una situación de tensión con sus compañeros de trabajo. Una fiestecilla pondrá una nota feliz en el día, pero acarreará muchos gastos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá preocupado por un problema de trabajo y analizará nuevos métodos para aumentar sus ingresos. Evite una confrontación con alguien de su intimidad y haga cuanto pueda para garantizar la armonía.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Disfrutará de un estado de ánimo excelente y se desenvolverá a las mil maravillas en su trabajo. Tendrá que dar ánimos a un familiar y ayudarle a resolver un problema. Habrá bonanza en su vida sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es posible que un asunto profesional sufra demoras, pero perderá el tiempo si trata de agilizarlo. En todo lo referente al dinero habrá una cierta tendencia a discutir. Hoy no le apetecerá demasiado estar en compañía.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acaso se sienta agobiado en su trabajo si permite interferencias de un amigo. Negocios y diversión no conjugarán hoy bien, pero encontrará el modo de distraerse y pasarlo bien. Relaciones afectivas gratas y vida sentimental satisfactoria.