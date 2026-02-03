Estados Unidos
Los cuervos de Minessota roban las gorras pro-Trump: asi los entrena un aficionado de la ornitología
El proyecto ha generado debate en redes sociales sobre el uso de aves con fines políticos y los riesgos que pueden llegar a padecer
Investigado un hombre por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
Cristina Sebastián
Dave, un hombre de Minnesota (Estados Unidos) se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar cómo ha entrenado durante siete meses a los cuervos de su barrio para que aprendan a robar gorras rojas.
La intención de este aficionado a la ornitología es que estas aves aprendan a sustraer los típicos gorros carmesís con el lema ‘Make America Great Again’, que en castellano quiere decir 'Hagamos grande a América de nuevo', que Donald Trump utiliza en su campaña política.
Entrenamiento de cuervos
Dave, más conocido en redes sociales como biz_dave, ha compartido en la red social Threads el proceso de entrenamiento que ha seguido para que aprendan esos cuervos.
Lo primero que hizo fue instalar en su jardín un espacio de alimentación donde cada día dejaba cacahuetes, pollo o algún alimento similar para que las aves acudieran a comer. Al cabo de cuatro meses, observó que los cuervos ya tenían una rutina establecida y acudían a diario; fue entonces cuando decidió ir un paso más allá y colocó la comida bajo un recipiente que los animales deberían tirar para poder cogerla.
Al cabo de algunos días, Dave consideró que ya tenían dominada esta técnica, y empezó a cubrir la comida con una gorra roja, similar a las que utiliza Trump, con unas anillas para que los cuervos pudieran tirar de ella y conseguir el premio.
Por último, colocó la gorra sin ningún tipo de agarre y los pájaros no tardaron en aprender a levantarla sin ayuda.
Debate en redes sociales
El contenido de Dave no tardó en hacerse viral y generó un debate en redes sociales. Muchos usuarios lo consideraron un proyecto curioso que simplemente mostraba la rápida capacidad de aprendizaje de los cuervos, mientras que otros criticaron que se utilizase a las aves con fines políticos y se preocuparon por los riesgos que podrían llegar a sufrir.
El propio Dave ha respondido en su perfil de Threads que le preocupa que los pájaros pudiesen salir lastimados, pero que “el número de pasos lógicos necesarios para pasar de lo que estoy haciendo a ese resultado lo hace improbable en mi mente. Veo eso más una posibilidad que una probabilidad”.
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual