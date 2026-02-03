Los cuervos de Minessota roban las gorras pro-Trump: asi los entrena un aficionado de la ornitología

Dave, un hombre de Minnesota (Estados Unidos) se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar cómo ha entrenado durante siete meses a los cuervos de su barrio para que aprendan a robar gorras rojas.

La intención de este aficionado a la ornitología es que estas aves aprendan a sustraer los típicos gorros carmesís con el lema ‘Make America Great Again’, que en castellano quiere decir 'Hagamos grande a América de nuevo', que Donald Trump utiliza en su campaña política.

Entrenamiento de cuervos

Dave, más conocido en redes sociales como biz_dave, ha compartido en la red social Threads el proceso de entrenamiento que ha seguido para que aprendan esos cuervos.

Lo primero que hizo fue instalar en su jardín un espacio de alimentación donde cada día dejaba cacahuetes, pollo o algún alimento similar para que las aves acudieran a comer. Al cabo de cuatro meses, observó que los cuervos ya tenían una rutina establecida y acudían a diario; fue entonces cuando decidió ir un paso más allá y colocó la comida bajo un recipiente que los animales deberían tirar para poder cogerla.

Al cabo de algunos días, Dave consideró que ya tenían dominada esta técnica, y empezó a cubrir la comida con una gorra roja, similar a las que utiliza Trump, con unas anillas para que los cuervos pudieran tirar de ella y conseguir el premio.

Por último, colocó la gorra sin ningún tipo de agarre y los pájaros no tardaron en aprender a levantarla sin ayuda.

Debate en redes sociales

El contenido de Dave no tardó en hacerse viral y generó un debate en redes sociales. Muchos usuarios lo consideraron un proyecto curioso que simplemente mostraba la rápida capacidad de aprendizaje de los cuervos, mientras que otros criticaron que se utilizase a las aves con fines políticos y se preocuparon por los riesgos que podrían llegar a sufrir.

El propio Dave ha respondido en su perfil de Threads que le preocupa que los pájaros pudiesen salir lastimados, pero que “el número de pasos lógicos necesarios para pasar de lo que estoy haciendo a ese resultado lo hace improbable en mi mente. Veo eso más una posibilidad que una probabilidad”.