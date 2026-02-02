En China
Atacada por un leopardo mientras trataba de sacarse un 'selfie': su casco la salvó | Vídeo
Este felino habita en altitudes superiores a los 6.000 metros en las montañas de Asia Central
Ataque mortal de unas avispas gigantes durante una aventura de tirolina: un padre y su hijo fallecen por las picaduras
Cristina Sebastián
Conseguir el 'selfie' perfecto para poder compartirlo en las redes sociales y obtener interacciones y visitas se ha convertido en una tendencia peligrosa.
Son muchas las personas que se exponen a riesgos de todo tipo con el objetivo de conseguir la instantánea ideal y, en algunas ocasiones, incluso acaban perdiendo la vida, como ocurrió el pasado verano cuando un turista italiano falleció tras hacerse una fotografía con una osa parda.
Leopardo de las nieves
Hace unos días, se registró un nuevo ataque de un animal a una turista cuando esta intentaba capturar el momento en un 'selfie'. El incidente sucedió en la estación de esquí de Keketuohai (Xinjiang, China) cuando un grupo de esquiadores avistó un leopardo de las nieves y se acercaron para observarlo mejor.
Este felino es una especie de mamífero carnívoro que habita en las montañas de Asia Central. Suele vivir en altitudes superiores a los 6.000 metros sobre el nivel del mar y, por este motivo, se desconocen muchos aspectos acerca de él.
Ataque tras el ‘selfie’
La turista buscó su ansiada fotografía junto al leopardo y, finalmente, se ha vuelto viral en las redes sociales, aunque por motivos que nada tienen que ver con la instantánea: mientras trataba de capturar el momento, el felino se abalanzó sobre ella dejándola totalmente inmovilizada, tal y como se puede observar en el vídeo que grabó otro de los esquiadores y que han difundido a través de redes durante la última semana.
Varios testigos han declarado en el diario británico ‘Mirror’ que "el animal le atacó la cara y estuvo a punto de hincarle los dientes en el cráneo. Sin embargo, afortunadamente, su casco de esquí la salvó".
Sin heridas graves
Afortunadamente, uno de los instructores que guiaba al grupo consiguió ahuyentar al felino con sus palos de esquí y la mujer pudo ser rescatada por varios de sus acompañantes.
En las imágenes, se puede observar que la turista tenía manchas de sangre en su traje de esquí, aunque –tras ser trasladada al hospital más cercano– los médicos certificaron que no presentaba heridas de gravedad.
Recomendaciones de las autoridades
Tras el ataque las autoridades locales han avisado a las poblaciones cercanas de que "recientemente, se ha detectado actividad de leopardos de las nieves en el Valle Gem. Los leopardos de las nieves son grandes depredadores con fuertes tendencias agresivas".
Recomiendan que "al pasar por esta zona, por favor, muévase con rapidez y no se demore". "No salga de su vehículo ni se acerque a tomar fotos, y nunca camine solo por los alrededores", añaden.
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
- Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
- Isabel Coixet revela su peor experiencia con un actor: 'No volvería a trabajar con él por yonqui, es mi peor película
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba