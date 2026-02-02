El horóscopo de mañana, martes 3 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 3 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque su claridad de juicio puede no ser excesiva en lo referente a temas económicos y profesionales, será capaz, sin embargo, de expresarse con fluidez y resultar muy convincente. Procure mantenerse al margen de juegos y apuestas arriesgadas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy tendrá que enfrentarse a ciertos problemas económicos, que le costará resolver. Habrá momentos en que se sienta bloqueado y en baja forma, pero se sobrepondrá rápidamente. Disfrutará de un estimulante cambio de ideas con un familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El tema básico será colocar su economía sobre sólidas bases. En este tema será preferible que se muestre cauteloso en vez de amigo de novedades. Tómese las cosas con calma y trate de finalizar el día sin abusar de sus nervios.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se desaliente con ciertos problemas profesionales y, por el contrario, trate de solucionarlos, pues es muy capaz de hacerlo. Habrá marejadilla en el plano familiar, pero si pone un poquito de su parte conseguirá que vuelva la normalidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No espere a que otros resuelvan sus asuntos profesionales y tome usted la iniciativa. Dispondrá hoy de gran capacidad de expresión, pero no pretenda ser el centro del mundo. Su vida sentimental brillará con luz propia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un contratiempo será el acicate que necesitaba para volver al buen camino en su trabajo. Tendrá por delante una importante tarea que realizar. En el plano afectivo venza su tendencia a replegarse en usted mismo y ábrase a los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque en temas profesionales su claridad de juicio será excelente tenga en cuenta que es un mal momento para inversiones. Evite las distracciones y no permita que nada interfiera en su grado de concentración. Haga vida social por la noche.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Se sentirá muy emprendedor, pero no verá resultados a menos que termine lo que empiece. En el plano familiar alguien confiará en usted. Procure cumplir todo lo que prometa. Dedique la noche a descansar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trate de llevar a la práctica los proyectos que tiene en mente antes de empezar a pensar en otros nuevos. Hoy deberá concentrarse en una sola cosa si quiere llegar al éxito. Habrá buena comunicación en sus relaciones afectivas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Le brotarán nuevas ideas profesionales que no le conviene olvidar. Un exceso de preocupación podría afectar a su salud. Ponga todo su empeño en arreglar lo que tiene solución y deje de tomarse las cosas tan a pecho.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque le atraiga lo nuevo en el plano profesional tiene, sin embargo, fuertes raíces conservadoras que le obligarán a compaginar ambas facetas. La mejor diversión para usted será hablar sosegadamente con sus amigos en un lugar tranquilo.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el plano profesional procure hacer realidad sus sueños y no se deje llevar por la rutina. Todo lo relacionado con el ambiente familiar se verá favorecido, pero no será momento para mezclar familia y amistad. Trate de dormir todo lo que precise.