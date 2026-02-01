El oso más buscado del mundo llega a España: a partir del 2 de febrero

Tras el éxito en Estados Unidos, la famosa cadena de cafeterías Starbucks trae a España uno de los productos más aclamados por sus clientes.

La marca estadounidense es una de las más exitosas en el sector gracias a la amplia variedad de tipos de café que ofrece.

‘Bearista Cold Cup’

Para sorpresa de muchos, este nuevo producto de Starbucks no se trata de un sabor de café ni una ampliación en su carta de bebidas y dulces.

La novedad que presenta la cadena en España es nada más y nada menos que el famoso ‘Bearista Cold Cup’, un vaso reutilizable con forma de oso que se volvió viral en redes sociales y, agotándose todas sus unidades en tan solo un par de horas en Estados Unidos.

Se trata de una edición limitada que muchos clientes de esperaban con ansias a que llegase a España para incluirlo en sus colecciones.

¿Cómo conseguirlo?

El ‘Bearista Cold Cup’ se podrá comprar en todos los Starbucks de España a partir del próximo lunes 2 de febrero por un precio de 39,95 euros. Sin embargo, para hacerse con él es necesario cumplir una serie de condiciones.

Starbucks ha informado de que el vaso coleccionable solo estará disponible para los clientes que tengan la aplicación Starbucks Rewards y hayan conseguido el nivel 'Green' o 'Gold'.

La 'app' es gratuita y basta con registrarse para conseguir la categoría ‘Green’. En cambio, para ascender hasta ‘Gold’ son necesarias 10.000 estrellas. Teniendo en cuenta que cada euro gastado en sus cafeterías equivale a 100 estrellas en la aplicación, ascender al nivel superior implica gastar un mínimo de 100 euros en Starbucks.

Además, para garantizar que el mayor número de personas puedan conseguir el artículo coleccionable, se ha limitado la compra del ‘Bearista Cold Cup’ a una unidad por usuario.

Otros artículos de Starbucks

Desde hace un tiempo, las cafeterías Starbucks ofrecen la posibilidad de comprar diferentes tipos de vasos reutilizables para reducir el uso de plástico de sus vasos tradicionales. Los clientes que utilicen estos vasos, además, obtendrán 50 estrellas en la aplicación por cada compra.

Algunos de los vasos más destacados de su catálogo son el ‘Circular Cup’, hecho a partir de vasos reutilizables, o el ‘Tumbler gris verde’, un termo tanto para bebidas frías como calientes.