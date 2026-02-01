El horóscopo de mañana, lunes 2 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 2 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En su trabajo no intente batir récords y tómese las cosas con más tranquilidad si no quiere llegar al agotamiento. Activa vida social, que le proporcionará muy gratos momentos. Relaciones afectivas en las que imperarán la comprensión y el cariño.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá que superar alguna dificultad en su trabajo a primeras horas de la mañana, pero el resto de la jornada se desenvolverá sin problemas. Su vida familiar y sentimental se anuncia satisfactoria. Procure descansar por la noche.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una llamada telefónica puede resultar muy importante en el ámbito profesional. En el plano económico trate de ceñirse a su presupuesto y no gaste más de lo que puede. Su vida sentimental será plenamente satisfactoria.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se sentirá ilusionado en su trabajo con las nuevas perspectivas que vislumbra. Cuide su vida social, que puede ayudarle a conseguir sus metas. Acaso sea conveniente organizar una reunión íntima, pero elija los invitados con sumo cuidado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un proyecto profesional deberá modificarse en profundidad si quiere que le dé los rendimientos que espera. No se deje dominar por la prisa y dedíquele el tiempo que precise. Las relaciones con amigos serán muy positivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Se sentirá como el pez en el agua en su entorno laboral, donde se apuntará buenos aciertos. Su tendencia a gastar más de lo que puede podría hacer peligrar su economía. Procure ser comedido o tendrá un serio tropiezo con su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su sentido común estará en cotas altas, lo que le será de gran ayuda en el desempeño de su labor. En el terreno afectivo, sin embargo, déjese llevar por sus impulsos. Procure sosegarse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Se sentirá confuso y sin saber que camino seguir en el plano profesional. Deje las cosas correr y no tome decisión alguna hasta que tenga claras sus ideas. Su vida afectiva tiende a mejorar y parece que recupera, aunque con lentitud, su ritmo normal.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sus esfuerzos se verán recompensados por el éxito. Parece que empieza una etapa en la que conseguirá alcanzar con facilidad sus objetivos. En su vida sentimental habrá tensiones y desacuerdos, que en su mano está el evitar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su optimismo quizás no le permita ver con objetividad su capacidad de trabajo, por lo que no es aconsejable que adquiera compromisos que acaso fuesen imposibles de cumplir. En los juegos de azar deberá extremar su prudencia, sin dejarse llevar por sus impulsos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure ahuyentar su depresión y céntrese en sus objetivos profesionales. Tampoco deberá hacer caso de comentarios tendentes a hacerle cambiar de idea. Por la noche será preferible que salga a buscar un rato de esparcimiento.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su dinamismo le permitirá afrontar con eficacia sus muchas responsabilidades profesionales. En el aspecto social deberá sobreponerse a esa tendencia a aislarse de los demás. Buenas relaciones afectivas.