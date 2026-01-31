El horóscopo de mañana, domingo 1 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 1 de febrero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Por la mañana temprano no se sentirá de buen humor. Más tarde, el favorable desarrollo de los acontecimientos familiares le proporcionará un excelente estado de ánimo. Amor y viajes brillarán con luz propia.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure quedarse al margen de discusiones esta mañana. Sus perspectivas sociales aparecen brillantes. Buen momento para divertirse en casa, pero si recibe amigos tenga en cuenta que podrán mostrarse un tanto tumultuosos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Habrá cierta tendencia a discutir por cuestiones sin importancia en su entorno familiar. Deberá moderar esas desorbitadas expectativas para su trayectoria profesional si no quiere llevarse una decepción. El amor será nota dominante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Antes del mediodía sus sentimientos serán fácilmente heridos, pero después las cosas irán mejorando. Procure no enfrentarse a sus familiares si no quiere estropear una jornada que se presenta excelente. Por la noche tenga en mente la palabra moderación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sus contactos sociales solucionarán, de forma muy positiva un problema profesional. La apariencia personal jugará un papel importante; asegúrese, pues, de que su indumentaria es la adecuada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que alguien le haga una confidencia, que deberá saber guardar. Hoy se sentirá propenso a comportarse más alocadamente de lo que es habitual en usted. Si añade a su alegría una chispa de sentido común la velada resultará inmejorable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trate de no mostrarse demasiado expeditivo en sus relaciones con los demás. La vida familiar ocupará gran parte del día, pero el acento estará hoy puesto en el amor y la amistad. Toda precaución será poca si conduce.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy hará algunos contactos que podrían resultarle provechosos en su trayectoria profesional. Sin embargo no es necesario que recurra a los halagos, bastando con que se muestre tal como es. La velada puede resultar decepcionante.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy puede ser, a la vez, extremadamente cauteloso y muy temerario con su dinero. La tarde se presenta propici,a a actividades recreativas. Usted y su pareja estarán hoy perfectamente sincronizados.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No se sentirá en plena forma hasta última hora del día. Con anterioridad habrá gastado un poco más de lo que debía y abusado un tanto de sus fuerzas. Por la noche habrá un cambio favorable en los acontecimientos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No cabe duda alguna, se sentirá con ganas de juerga y no dudará en gastar lo que sea para conseguirlo. Un conato de enfrentamiento con un amigo puede causarle preocupaciones, pero las olvidará pronto y conseguirá pasar un día estupendo n el que predominará la alegría.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sea menos terco con sus familiares en lo referente a sus puntos de vista y no quiera estar en posesión de la verdad absoluta. Un amigo podría resultar un tanto pesado, pero la noche se presenta placentera y rebosante de oportunidades de diversión. ¡A disfrutarla, pues!