Año Nuevo Chino: significado y características del Caballo de Fuego, séptimo signo del horóscopo

El próximo 17 de febrero dará comienzo el nuevo año chino, que se inicia según el ciclo de la luna y el sol y se celebra en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Celebra la entrada del año 4724 en el calendario lunar y, como marca su tradición, estará marcado por uno de los doce animales que forman su horóscopo.

Este nuevo año será el del caballo de fuego, lo que simboliza la transformación. La combinación del animal y este elemento auguran movimiento, energía, pasión y cambios. El carácter libre del caballo y la fuerza transformadora del fuego sugieren que las personas nacidas este año tengan un espíritu dinámico, creativo y competitivo, con un impulso constante por superar obstáculos y dejar huella. Es un símbolo de renovación, coraje y entusiasmo, que invita a avanzar sin miedo y a vivir la vida con intensidad.

Los Caballos de Fuego anteriores fueron 1906 y 1966. Nace cada 60 años, porque combina el ciclo de 12 animales con los 5 elementos. Las relaciones amorosas serán más apasionadas y en los negocios podría ser un buen año para emprender o cambiar de rumbo.

Horóscopo chino

El horóscopo de la cultura china se compone de doce animales, cada uno asociado con un año específico en un ciclo de doce años.

Este horóscopo consta de doce animales con el siguiente orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida, configurando su carácter y sigue una tradición que viene de lejos.

Los animales del horóscopo chino y su año

Además, existe la creencia popular de que el destino y la personalidad vienen determinados en función del animal del zodiaco que te toque según tu año de nacimiento. Se relaciona directamente con la leyenda de la Carrera de la Puerta Celestial. En ella, cada animal queda en una posición:

La rata, el buey y el tigre

Estos tres animales quedaron en primera, segunda y tercera posición en la carrera.

La rata es el animal sabio e inteligente y las personas que pertenecen a estos años son amables, inteligentes , encantadoras y sensibles, pero también algo tercos y tacaños en el ahorro. Años 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960.

es el animal sabio e inteligente y las personas que pertenecen a estos años son , encantadoras y sensibles, pero también algo en el ahorro. Años 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960. El buey representa a las personas trabajadoras y confiables , que no necesitan de aprobación o elogios y que pueden pecar de exceso de sinceridad . Años 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

representa a las personas , que no necesitan de aprobación o elogios y que pueden pecar de . Años 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 El tigre, animal valiente en el horóscopo. Es el de las personas seguras de sí mismas, muy enérgicas y con ganas de vivir la vida, aunque pueden llegar a ser difíciles de controlar. Años 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

El conejo, el dragón y la serpiente

Correspondientes a las posiciones cuarta, quinta y sexta de la carrera.

El conejo es atento, sincero , amable y sensible. Representa a personas de apariencia tranquila pero con un interior fuerte y de personalidad confiable. Años 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963.

es , amable y sensible. Representa a personas de apariencia tranquila pero con un y de personalidad confiable. Años 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963. El dragón , el animal de este año, es el animal más fuerte, seguro e inteligente de este horóscopo y está bendecido por el Emperador. Son personas independientes, algo temerarias , pero que necesitan sentirse apoyados y queridos. Años 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964.

, el animal de este año, es el animal más de este horóscopo y está bendecido por el Emperador. Son personas independientes, , pero que necesitan sentirse apoyados y queridos. Años 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964. La serpiente corresponde a personas intuitivas y misteriosas. Su personalidad es compleja, pero manejan muy bien el humor y pueden ser desapegadas. Años 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

El caballo, la cabra y el mono

El caballo , un animal de espíritu libre y aventurero que necesita su espacio. Puede llegar a tener demasiada energía y debe saber canalizarla. Años 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966.

, un animal de espíritu que necesita su espacio. Puede llegar a tener y debe saber canalizarla. Años 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966. La cabra pertenece a las personas cariñosas y sensibles , muy empáticas y con ganas de ayudar a los demás. Años 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967.

pertenece a las personas , y con ganas de ayudar a los demás. Años 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967. El mono, el animal gracioso del zodiaco pero también muy inteligente. Estas personas ganan premios, son ambiciosas y les gusta ser líderes. Años 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968.

El gallo, el perro y el cerdo

El gallo es un animal de apariencia fuerte, sin embargo, necesita validación de los demás . Son muy trabajadores y no suelen reservarse las opiniones. Años 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969.

es un animal de apariencia fuerte, sin embargo, necesita . Son y no suelen reservarse las opiniones. Años 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969. El perro , el compañero leal y honesto . Es muy prudente y corresponde a personas fieles que lo dan todo por sus seres queridos. Años 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970.

, el compañero . Es muy y corresponde a personas fieles que lo dan todo por sus seres queridos. Años 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970. El cerdo describe a las personas amables y de buena fortuna, pero a quienes no les gusta destacar. Años 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971.

Las celebraciones del Año Nuevo Lunar terminan el día del Festival de los faroles de China.

Híbrido del calendario lunar y solar

Aunque el calendario chino tradicional suele denominarse calendario lunar, realmente es un híbrido de los calendarios lunar y solar, lo que quiere decir que tiene en cuenta tanto la órbita de la luna alrededor de la tierra como la órbita de la Tierra alrededor del sol. Es decir, lo que tarda la luna en girar alrededor de la Tierra una vez con respecto al sol.

La lunación, periodo sinódico de la luna o mes sinódico es el tiempo transcurrido entre dos lunas nuevas consecutivas. Este período tiene una duración de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos, lo que corresponde a 29,530589 días. Durante una lunación, ocurren las cuatro fases de la luna.

Noticias relacionadas

En el calendario chino se usa el mes sinódico. Si se multiplica esa cifra por 12 meses, se obtienen 354 días al año, que son 11 días menos de los que tarda nuestro planeta en dar la vuelta al sol. Los chinos querían solucionar esta incoherencia y sincronizar su calendario con el movimiento de la tierra alrededor del sol. Así, una vez cada tres años, se añade un mes 13 al calendario chino, un mes bisinódico que hace que el Año Nuevo chino caiga en fechas distintas cada año.