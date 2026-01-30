Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados sorteo Champions playoffsPeaje C32CienciaRodaliesRenfeR2 RodaliesKevin WarshCarlos AlcarazBarcelonaViento CatalunyaElecciones Aragón
instagramlinkedin

Consejos prácticos

El truco del chef Jordi Cruz para conservar las hierbas aromáticas

Mantener los alimentos frescos durante más tiempo es imprescindible para una cocina sostenible

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se pronuncian por primera vez sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef': 'Lloramos"

Jordi Cruz

Jordi Cruz

Cristina Clopés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hoy en día tenemos múltiples opciones para cocinar correctamente. Además, conservar los alimentos durante más tiempo ya no supone un dolor de cabeza, gracias a trucos de influencers o de chefs reputados, como es el caso de Jordi Cruz. Así pues, si quieres lograr una mayor durabilidad y sostenibilidad en la cocina, solo tienes que seguir leyendo, porque el chef con varias estrellas Michelin tiene la respuesta.

El chef manresano al frente del restaurante ABaC en Sarrià-Sant Gervasi no solo es famoso por aparecer en MasterChef como presentador y jurado del programa. Además, es un gran profesional de la cocina con varias estrellas Michelin repartidas en varios restaurantes en los que participa o ha participado de forma activa: Angle, ABaC, Estany Clar y Atempo. En total tiene seis estrellas Michelin.

En este caso, vengo a explicarte uno de los secretos mejor guardados del chef para conservar las hierbas aromáticas durante más tiempo. La primera estrategia consiste en coger un bote alto y llenarlo con un poco de agua, sin pasarnos. Después, coger, por ejemplo, el perejil y colocarlo dentro, con las raíces tocando el agua. Seguidamente, cogemos papel film y cubrimos la entrada de aire para mejorar la conservación. El chef recomienda ponerlas en la nevera, aunque también pueden estar fuera de ella.

La otra opción que muestra es la de conservar la albahaca en un táper, recipiente o bolsa de congelados. Antes de hacer esto, debemos coger un papel de celulosa o el papel de cocina de toda la vida y empaparlo con un poco de agua. Después tomaremos esta servilleta y la colocaremos abierta sobre la mesa. A continuación cogeremos la hierba y la envolveremos con la servilleta, sin presionar; enrollándola suavemente. Para terminar con la conservación, tendremos que coger alguno de los recipientes que hemos dicho al inicio y ponerla dentro. Finalmente, deberá ir a la nevera.

Noticias relacionadas

Estos dos procedimientos sirven para mantener las hojas hidratadas, sin que tengan contacto directo con el aire. Una forma de mantener los alimentos durante más tiempo en perfectas condiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
  3. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  4. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  5. El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
  6. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  7. Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
  8. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital

Catalunya, en alerta Vencat por rachas de hasta100 km/h este sábado

Catalunya, en alerta Vencat por rachas de hasta100 km/h este sábado

Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes

Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes

El hallazgo en el espacio que desconcierta: un 'anillo' gigante y posibles nuevos mundos

El hallazgo en el espacio que desconcierta: un 'anillo' gigante y posibles nuevos mundos

José Abellán, cardiólogo, señala la causa más frecuente de palpitaciones sin diagnóstico: "Su problema es la ansiedad"

José Abellán, cardiólogo, señala la causa más frecuente de palpitaciones sin diagnóstico: "Su problema es la ansiedad"

El vino español se cita en Barcelona: llega la Barcelona Wine Week 2026, que prevé cifras históricas

El vino español se cita en Barcelona: llega la Barcelona Wine Week 2026, que prevé cifras históricas

La DGT lo recuerda: qué vados son legales y cuáles puedes impugnar sin multa

La DGT lo recuerda: qué vados son legales y cuáles puedes impugnar sin multa

DIRECTO TRUMP | Largas filas para cargar gasolina en Cuba, que acusa a Trump de "asfixiar" su economía

DIRECTO TRUMP | Largas filas para cargar gasolina en Cuba, que acusa a Trump de "asfixiar" su economía

El Ejército israelí reconoce haber matado a 70.000 palestinos en Gaza y avala las cifras del Ministerio de Salud que antes negaba

El Ejército israelí reconoce haber matado a 70.000 palestinos en Gaza y avala las cifras del Ministerio de Salud que antes negaba