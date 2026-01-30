Turismo
La isla europea de Afrodita: un patrimonio único y aguas turquesas perfectas para un viaje en Semana Santa
Esta leyenda de la mitología griega está representada en Petra tou Romiou, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Afrodita es la diosa del amor, la belleza y de la fertilidad en la mitología griega. Según Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia, Afrodita había nacido de la espuma del mar, fruto de la unión entre Zeus y Dione.
Esta leyenda está representada en la Roca de Afrodita (Petra tou Romiou), un emblemático conjunto rocoso ubicado en la isla mediterránea de Chipre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Chipre es un país insular con una población estimada de 1.370.000 millones de personas. Es la tercera isla más grande del Mediterráneo, tras Sicilia y Cerdeña, con una longitud de 160 kilómetros.
La mayor parte de la población se encuentra en Nicosia, su capital. Chipre es uno de los países más infravalorados de la Unión Europea, y el lugar donde nació Afrodita, uno de los destinos más bonitos del Mediterráneo para viajar en Semana Santa.
A escasos kilómetros de Petra tou Romiou se encuentra Kouklia, un pueblo donde los turistas podrán visitar las ruinas del templo de Afrodita. Este santuario fue construido en el año 1500 a.C., aproximadamente.
Además del valor cultural de Chipre, esta isla mediterránea ofrece playas maravillosas como Konnos o Fig Tree Bay, más allá de la mencionada Petra tou Romiou.
Un destino ideal para tomar el sol y disfrutar de actividades acuáticas con una temperatura superior a los 20º C durante las fechas de Semana Santa. Por este motivo, este país europeo se ha convertido en uno de los mejores destinos para viajar en primavera.
Aparte, en Nicosia podrás visitar lugares emblemáticos como el Palacio Arzobispal o la Mezquita Selimiye. En la ciudad de Pafos, al oeste de la isla, se encuentran las Tumbas de los Reyes, una necrópolis declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
