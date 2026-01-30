¿Necesitas permiso para instalar un punto de recarga en tu garaje? Esto dice la ley

El auge del vehículo eléctrico ha multiplicado las estaciones de carga a pie de calle y también los puntos de recarga privados en garajes particulares. Esta situación ha dado lugar a nuevos dilemas en las comunidades de propietarios: ¿puede un vecino instalar un cargador en su plaza de garaje sin autorización de la comunidad? Y, sobre todo, ¿qué dice la ley?

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dado la razón a un propietario que instaló un cargador en su plaza de aparcamiento en una comunidad de vecinos sin solicitar autorización previa.

En su sentencia, el alto tribunal señala que no es necesario el consentimiento de la junta de propietarios cuando la instalación se realiza en una zona de uso privativo. El único requisito es la comunicación previa a la comunidad.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 17.5, también lo deja claro: la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que se ubique en una plaza individual de garaje, solo requiere informar previamente a la comunidad.

Además, la norma establece que el coste de la instalación y el consumo de electricidad asociado deben ser asumidos íntegramente por la persona o personas interesadas.

Trámites y límites para la comunidad

Tanto la LPH como la doctrina del Tribunal Supremo simplifican los trámites para colocar sistemas de recarga en garajes comunitarios. El interesado debe comunicarlo con antelación a la comunidad de vecinos y aportar un informe técnico y la documentación relativa a la instalación y a la normativa aplicable.

Noticias relacionadas

En estos casos, la comunidad no puede exigir la retirada del punto de recarga, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales y técnicos.