Maria Peñascal comparte en redes su camino hasta Tokio y se consolida como creadora de contenido sobre Japón

La creadora de contenido Maria Peñascal, conocida en Instagram como @nihonnoyume, ha convertido su experiencia vital en Japónen el eje de su proyecto digital. Desde Tokio, donde reside actualmente, comparte su día a día, recomendaciones y rutas por distintos rincones del país, acercando la cultura japonesa a miles de seguidores.

A través de sus redes sociales, Peñascal relata un recorrido marcado por la constancia, las decisiones personales y los cambios profesionales. Su primer contacto con Japón se produjo como turista, cuando viajó con la intención de conocer en profundidad la capital japonesa antes de solicitar una 'working holiday visa', un permiso de residencia temporal para jóvenes. Tras aquella primera experiencia, pidió el visado y regresó en marzo de 2019 con el objetivo de permanecer un año en el país.

Durante aquella etapa, logró compaginar su trabajo con la exploración de distintas regiones, visitando ciudades como Kioto, Osaka o Nara, así como zonas menos turísticas como Oita o Nagano. Aquella primera estancia le permitió profundizar en la cultura japonesa, pero también enfrentarse a sus primeros choques culturales y a un periodo de dificultades emocionales que le hicieron cuestionarse su futuro en el país.

El regreso tras la pandemia

Su vuelta a España coincidió con el cierre de fronteras provocado por la pandemia. Durante los tres años siguientes, mantuvo su vínculo con Japón trabajando a distancia para una empresa japonesa; una relación laboral que resultó decisiva para su trayectoria posterior. Gracias a esa continuidad profesional, pudo optar a un visado de trabajo.

En febrero de 2023, volvió a Japón, inicialmente como turista, con el objetivo de comprobar si seguía deseando establecerse allí. Tras confirmar que su vínculo con el país permanecía intacto, solicitó el visado y se instaló de nuevo en Tokio. "La vuelta no fue nada fácil", reconoce en una de sus publicaciones al referirse al proceso de readaptación tras tres años fuera.

Actualmente, Peñascal desarrolla su actividad como 'freelance' en los ámbitos de la creación de contenido y el turismo. Desde su perfil, ofrece recomendaciones sobre lugares para visitar, restaurantes, barrios y experiencias culturales, combinando información práctica con reflexiones personales sobre la vida en Japón.

En sus publicaciones, la creadora también insiste en no idealizar su trayectoria. Considera que su camino ha estado marcado en parte por la casualidad y las circunstancias, y anima a quienes desean vivir en Japón a buscar su propia vía. “Cada persona tiene una historia distinta que contar”, señala en uno de sus mensajes.

Además, no oculta las dificultades del proceso migratorio, como la barrera del idioma, la burocracia o las diferencias culturales. A través de su relato, busca ofrecer una visión realista del país, alejada de estereotipos y expectativas poco ajustadas a la realidad.

En una de sus publicaciones, Peñascal ha querido agradecer el apoyo recibido a lo largo de estos años por parte de familiares, amigos y colaboradores. Reconoce que sin esa red personal y profesional no habría sido posible consolidar su proyecto.

Noticias relacionadas

Con una comunidad en crecimiento, Maria Peñascal continúa desarrollando su carrera desde Tokio, con la intención de seguir descubriendo nuevos rincones del país y compartiendo su experiencia con sus seguidores, mientras construye un camino propio entre España y Japón.