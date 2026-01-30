El horóscopo de mañana, sábado 31 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 31 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Estará resuelto a seguir adelante en su trabajo aún cuando surjan imprevistos que aconsejen detenerse. Pida la opinión de sus familiares antes de contraer compromisos que puedan obligarles. No será buena política dar algo por seguro antes de que se confirme.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el terreno laboral, aún cuando no ponga en ello todo su empeño, estará predestinado al triunfo. Su comportamiento en sociedad le ayudará profesionalmente. Procure evitar excesos de cualquier tipo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un problema profesional podría ralentizar sus aspiraciones. Asegúrese bien del terreno que pisa. La visita de un familiar quizás le haga perder la paciencia. Momento excepcionalmente bueno para adquirir compromisos definitivos en el aspecto sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cumpla con todas sus obligaciones y deberes profesionales si quiere sentirse a gusto. Podrá fortalecer un lazo afectivo que ya existe. En sus relaciones sociales cuide al máximo su imagen personal.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Analice a fondo cualquier propuesta comercial., aunque si busca asesoría legal el costo puede ser prohibitivo. Confíe más en sus lazos familiares y trate de ser más comunicativo. En el amor no habrá problemas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional algo a lo que no le dio importancia cobrará ahora relieve. Se sentirá atraído por algún cursillo educativo. Procure sincerarse con usted mismo y averigüe lo que realmente desea.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Revise a fondo sus planes profesionales si quiere alcanzar el éxito. Se mostrará quisquilloso por naderías, sin distinguir lo que realmente es importante, que quizás le pase desapercibido. Procure no ser tan crítico con familiares y amigos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el plano profesional acaso haya mostrado sus cartas antes de tiempo, lo que puede perjudicarle. Conocerá una persona influyente, pero en el terreno amistoso no todo resultará satisfactorio. Día marcado por oleadas temperamentales.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cumpla con las responsabilidades contraidas y no espere a que las cosas se resuelvan por sí solas si no quiere tener problemas gratuitos. Por la noche quédese en casa y procure sosegar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No busque excusas para justificar su apatía en el trabajo. Un asunto familiar puede sumirle en la confusión. Pise firmemente en el suelo y no se deje llevar por vagas fantasías.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus esfuerzos profesionales serán bien recompensados, pero no es buen momento para invertir. Tenga mucho cuidado con los que pretenden conseguir algo a cambio de nada. Disfrutará de la compañía de sus íntimos.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día excelente para trabajos creativos. Necesitará todo su tacto para tratar con un compañero de trabajo muy susceptible. Convendría una conversación en profundidad con la persona a quien quiere porque sus decisiones deben ser conjuntas.