Luis, propietario de una heladería: "Suelo ganar en torno a 6.000 euros al mes"

Comenzar un negocio desde cero nunca es fácil, y menos si tienes que emprender en un país nuevo –en el que llevas poco tiempo viviendo– y necesitas hacerlo lo antes posible para poder ganar dinero cuanto antes.

Luis Di Pietro es un venezolano con raíces italianas, de 34 años, que se vio obligado a abandonar su Venezuela natal para comenzar desde cero en España.

Di Pietro ha participado en un vídeo de Youtube del inversor Eric Ponce, donde ha comentado cómo montó su negocio y cómo continúa funcionando a día de hoy.

Huir de Venezuela

El venezolano cuenta que, con tan solo 20 años, tuvo que vivir el fallecimiento de sus padres por un intento fallido de secuestro en Venezuela. Este suceso hizo que su vida cambiara por completo: “Pasé de un día estar estudiando en la universidad, al siguiente tener que huir de mi país”, relata Di Pietro.

Huyó de Venezuela junto a su pareja y sus dos hermanos y, al llegar a España, decidieron que la vía más rápida para conseguir dinero era construir una franquicia. Tras valorar diferentes opciones, se decantaron por abrir una heladería de la marca Dino Gelato.

Gestión de una heladería

Di Prieto actualmente es propietario de tres heladerías en Barcelona y copropietario de la marca Dino. Explica que normalmente con dos empleados por tienda –uno en el turno de mañana y otro en el de tarde– es suficiente, pero cuando una heladería va teniendo más clientela es necesario doblar el personal.

Añade que al ser una franquicia, "Dino se encarga de abastecer semanalmente cada heladería y yo de la contratación de personal y los alquileres”.

Inversión inicial

“Yo hice una inversión inicial de 230.000 euros en la primera heladería”, cuenta el heladero, teniendo en cuenta que tuvo que montar el negocio desde cero.

Aunque es un gasto elevado en comparación con otros negocios, Di Pietro argumenta que la mayor parte de la inversión está en activo, ya que son máquinas de máxima calidad que le garantizan que el helado se va a conservar bien y las va a poder utilizar durante unos 20 años.

El inversor calcula que tardó unos cinco años en recuperar el dinero invertido y confiesa que, actualmente, está cerca de recuperar la última inversión, que realizó para montar la tercera heladería.

Ampliación del negocio

Ante la opción de ampliar su negocio, Di Pietro cuenta que lleva "dos años buscando un local para una cuarta heladería”, pero no acaba de encontrar el establecimiento adecuado.

Además, no contempla la opción de montar una heladería fuera de la ciudad de Barcelona por el riesgo que puede suponer no tener el número de clientes esperados.

Los tres establecimientos que tiene alquilados están muy bien situados y le garantizan una gran afluencia de clientes. Cuenta con un local en el barrio de Gràcia, otro en el Poblesec y un tercero en el centro comercial Gran Vía 2.

Facturación anual

“Anualmente facturo unos 700.000 euros entre los tres establecimientos”, estima Di Pietro. En neto, el copropietario de Dino calcula que se embolsa entre 70.000 y 80.000 euros, habiendo descontado ya los salarios de los trabajadores y los gastos de alquiler de los tres locales.

Noticias relacionadas

“Al mes suelo ganar en torno a 6.000 euros”, añade, teniendo en cuenta que él trabaja habitualmente en una de las tres heladerías.