Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos AlcarazRosalíaViento CatalunyaPilar AlegríaFuneral AdamuzRodaliesBarcelonaConcierto PalestinaCáncerIryoElecciones Aragón
instagramlinkedin

Emprendimiento

Luis, propietario de una heladería: "Suelo ganar en torno a 6.000 euros al mes"

Montar un negocio en este sector requiere una inversión inicial superior a los 200.000 euros

Moisés, propietario de una churrería: "Es algo que debes sentir, una tradición que tiene que ir arraigada dentro de ti”

Hijos de Nata: la buena y bonita heladería de una diseñadora de moda y un psiquiatra argentinos

Diferentes sabores de helado en una heladería.

Diferentes sabores de helado en una heladería. / MANUEL BRUQUE / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Comenzar un negocio desde cero nunca es fácil, y menos si tienes que emprender en un país nuevo –en el que llevas poco tiempo viviendo– y necesitas hacerlo lo antes posible para poder ganar dinero cuanto antes.

Luis Di Pietro es un venezolano con raíces italianas, de 34 años, que se vio obligado a abandonar su Venezuela natal para comenzar desde cero en España.

Di Pietro ha participado en un vídeo de Youtube del inversor Eric Ponce, donde ha comentado cómo montó su negocio y cómo continúa funcionando a día de hoy.

Huir de Venezuela

El venezolano cuenta que, con tan solo 20 años, tuvo que vivir el fallecimiento de sus padres por un intento fallido de secuestro en Venezuela. Este suceso hizo que su vida cambiara por completo: “Pasé de un día estar estudiando en la universidad, al siguiente tener que huir de mi país”, relata Di Pietro.

Huyó de Venezuela junto a su pareja y sus dos hermanos y, al llegar a España, decidieron que la vía más rápida para conseguir dinero era construir una franquicia. Tras valorar diferentes opciones, se decantaron por abrir una heladería de la marca Dino Gelato.

Gestión de una heladería

Di Prieto actualmente es propietario de tres heladerías en Barcelona y copropietario de la marca Dino. Explica que normalmente con dos empleados por tienda –uno en el turno de mañana y otro en el de tarde– es suficiente, pero cuando una heladería va teniendo más clientela es necesario doblar el personal.

Añade que al ser una franquicia, "Dino se encarga de abastecer semanalmente cada heladería y yo de la contratación de personal y los alquileres”.

Inversión inicial

“Yo hice una inversión inicial de 230.000 euros en la primera heladería”, cuenta el heladero, teniendo en cuenta que tuvo que montar el negocio desde cero. 

Aunque es un gasto elevado en comparación con otros negocios, Di Pietro argumenta que la mayor parte de la inversión está en activo, ya que son máquinas de máxima calidad que le garantizan que el helado se va a conservar bien y las va a poder utilizar durante unos 20 años.

El inversor calcula que tardó unos cinco años en recuperar el dinero invertido y confiesa que, actualmente, está cerca de recuperar la última inversión, que realizó para montar la tercera heladería.

Ampliación del negocio

Ante la opción de ampliar su negocio, Di Pietro cuenta que lleva "dos años buscando un local para una cuarta heladería”, pero no acaba de encontrar el establecimiento adecuado.

Además, no contempla la opción de montar una heladería fuera de la ciudad de Barcelona por el riesgo que puede suponer no tener el número de clientes esperados.

Los tres establecimientos que tiene alquilados están muy bien situados y le garantizan una gran afluencia de clientes. Cuenta con un local en el barrio de Gràcia, otro en el Poblesec y un tercero en el centro comercial Gran Vía 2.

Facturación anual

“Anualmente facturo unos 700.000 euros entre los tres establecimientos”, estima Di Pietro. En neto, el copropietario de Dino calcula que se embolsa entre 70.000 y 80.000 euros, habiendo descontado ya los salarios de los trabajadores y los gastos de alquiler de los tres locales.

Noticias relacionadas

“Al mes suelo ganar en torno a 6.000 euros”, añade, teniendo en cuenta que él trabaja habitualmente en una de las tres heladerías.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
  3. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  4. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  5. El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
  6. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  7. Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
  8. Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero

Catalunya vivirá nuevos trenes de borrascas: un mes de febrero con cambios bruscos en el tiempo

Catalunya vivirá nuevos trenes de borrascas: un mes de febrero con cambios bruscos en el tiempo

¿Qué podría cobrar Ábalos tras dejar el acta y jubilarse? Todas las claves

¿Qué podría cobrar Ábalos tras dejar el acta y jubilarse? Todas las claves

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo

"Una auténtica aventura": la odisea de siete españoles invitados por Alcaraz a ver la semifinal ante Zverev en Australia

"Una auténtica aventura": la odisea de siete españoles invitados por Alcaraz a ver la semifinal ante Zverev en Australia

Las dudas sobre la IA llevan a Microsoft a sufrir la mayor pérdida de valor de su historia

Las dudas sobre la IA llevan a Microsoft a sufrir la mayor pérdida de valor de su historia

Ni Sarrià ni el Eixample: el lugar con las habitaciones más caras de Catalunya no está en Barcelona

Ni Sarrià ni el Eixample: el lugar con las habitaciones más caras de Catalunya no está en Barcelona

¿Será Júpiter el destino final del cometa 3i/Atlas? La Nasa revela su posible futuro

¿Será Júpiter el destino final del cometa 3i/Atlas? La Nasa revela su posible futuro

La atención por parte del mismo profesional reduce un 30% los ingresos hospitalarios de pacientes atendidos en domicilio

La atención por parte del mismo profesional reduce un 30% los ingresos hospitalarios de pacientes atendidos en domicilio