Un anciano deja más de un millón de euros a su pueblo con la única condición de que ayuden a los mayores

No es extraño que alguien fallezca y no tenga familiares a quienes dejar la herencia. Así pues, si no se dice lo contrario, es el Estado quien la recibe. Es por ello, que muchas personas escogen donar su patrimonio a otras personas o causas que eligen a conciencia.

El héroe de Askola

Este es el caso de un hombre anónimo para el foco mediático, pero no para los vecinos de Askola, un pequeño pueblo de Finlandia. El anciano, que falleció en 2023, dejó todo su patrimonio, valorado en un millón de euros, a su municipio.

Esta herencia llevaba una condición inamovible para sus herederos: el dinero solo podía utilizarse en beneficio de las personas mayores de la localidad.

Una donación con "gran significado"

El municipio de Askola, por tanto, recibiría la totalidad de la donación, siempre y cuando no quedaran herederos directos del anciano. No obstante, su esposa murió tiempo atrás y su único hijo había fallecido con 30 años en un accidente de coche, según explica el medio local Seura.

Con esta herencia, el pueblo de Askola ha podido destinar cantidades inimaginables a servicios locales para un pueblo de sus dimensiones. "Esta donación tiene un gran significado cuando el municipio tiene cinco mil habitantes", destacaba la alcaldesa del municipio, Annu Räsänen.

Mejoras para el futuro

La organización del capital no solo se está realizando para beneficiar a las generaciones actuales de mayores, sino también a las futuras. Por ejemplo, los servicios del centro de apoyo y dinamización para mayores Tupatuki ha podido ampliar su oferta de actividades sociales, ejercicios, charlas y visitas domiciliarias.

El objetivo de estos servicios es promover la participación activa de los mayores del pueblo, así como velar por su seguridad.

Ampliación y mejora de servicios

En el último año, una parte importante de la herencia se ha destinado a dotar al pueblo de servicios renovados que mejoran la vida diaria de las personas mayores, entre las que se encuentran:

Calzado antideslizante para reducir el riesgo de caídas.

para reducir el riesgo de caídas. Líneas de transporte de precio reducido para facilitar la movilidad de los usuarios. Taxis y autobuses para citas médicas y otros acontecimientos.

de para facilitar la movilidad de los usuarios. Taxis y autobuses para citas médicas y otros acontecimientos. Inversión al salario de personal dedicado a la atención de mayores.

dedicado a la atención de mayores. Ofertas semanales de ejercicios para mantener y mejorar el estado físico de los usuarios.

El 10% de la población

Para que el dinero no se desaproveche, el Ayuntamiento también creó un grupo de trabajo testamentario, encargado de revisar los fondos que se utilizan. De este modo, en coordinación con la administración local, se encargan de diseñar medidas de seguridad en los hogares de los ancianos, actividades de socialización y acciones contra la soledad.

El resto del dinero, por el momento, está reservado para las necesidades futuras de estos ancianos que conforman "el diez por ciento de toda la población del municipio", según explica el presidente de la Asociación Askola de la Unión de Pensionistas de Finlandia, Juahani Haapala.