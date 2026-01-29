Manu Vidal, podólogo, lo advierte: estos zapatos tan conocidos y usados pueden destrozarte los pies
Zoe Campos Corral
Los pies son las columnas de nuestro edificio, llamado cuerpo. Son el pilar fundamental para nuestro equilibrio, nuestro movimiento y nuestro peso corporal.
Por lo tanto, la elección de nuestros zapatos debe sobrepasar todos los factores estéticos -como el diseño, el color o las modas- que pueden inclinarnos a comprar unos u otros.
El calzado es un elemento clave para nuestra salud. Según el departamento de podología de la Clínica Condado, “el tipo de zapato que usamos puede influir en el bienestar de nuestros pies, tobillos, rodillas y espalda. Por eso, es importante saber cómo elegir el mejor calzado para nuestra salud podal”.
Guía para no dejarse llevar por las modas
Como la mayoría sigue escogiendo según las modas, por encima de la funcionalidad y el confort del producto, algunos expertos intentan poner remedio en esta problemática que afecta directamente en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo de ello es el doctor Manu Vidal, especializado en podología deportiva e infantil, que publica contenido en redes sociales para ayudar a sus seguidores con sus “problemas en pies y tobillos”.
Entre sus últimas publicaciones, el creador de contenido, que acumula 330.000 seguidores a mediados de enero, ha compartido vídeos como “¿Qué es un espolón?”, “Test fácil para saber si tienes pies planos” o “Los mejores zapatos 'barefoot' 2026”.
Tres imprescindibles del calzado ideal
Entre otras publicaciones, @podomanu ha compartido una publicación donde valora cada calzado de moda por su bienestar postural y explica los motivos por los que opina de ese modo.
Para Vidal, existen tres factores clave para puntuar estos zapatos del 1 al 9, siendo uno la mejor puntuación y nueve la peor. Los tres factores son la puntera, la suela y el talón.
La puntera, para empezar, debe ser tan ancha como sea posible. Al mismo tiempo, el calzado perfecto debe tener una suela gruesa para que amortigüe los pasos y flexible para que el zapato tenga la suficiente movilidad para adaptarse a los pasos de los pies.
Para completar el trío de factores, según explica Vidal, es muy importante que el calzado tenga un poco de altura, para que el talón esté más elevado que la puntera; lo suficiente para que el pie no esté totalmente plano.
Sin embargo, es muy importante que el talón sea uniforme y no vaya estrechando su forma conforme llega al suelo, porque dificulta el equilibrio de la persona que camina con los zapatos.
"Es lo peor que te puedes poner en los pies"
Una vez establecidos estos criterios, Manu Vidal coloca los calzados de moda en su ranking.
En último lugar, y, por lo tanto, el peor calzado para él, se encuentran las Converse: “Es de lo peor que te puedes poner en los pies. Tienen la puntera muy estrecha y son muy planas, sin tener los beneficios del 'barefoot'”, es decir, de los zapatos que se adaptan al pie como si fueran guantes.
En el puesto número ocho, están los Crocs: “Para un uso puntual están bien, pero por Dios, no camines mucho con ellas si no quieres tener fascitis plantar”.
A continuación, posiciona en el puesto número siete uno de los calzados que más están de moda: “Las Adidas Samba no son una buena opción. Muy apretadas, muy planas y son rígidas”.
"No es un buen calzado"
El puesto número seis lo tiene reservado para las Air Force 1: “No me convencen. Tienen la puntera estrecha y son demasiado rígidas. Están muy bien para ir a la moda, pero no es un buen calzado”.
Escalando posiciones, en el quinto puesto se encuentran las Vans: “Dentro de lo que hay de calzados a la moda no están mal. Tienen un poco de amortiguación, la suela cada vez va mejorando, pero siguen con la puntera estrecha”.
El podólogo tiene el cuarto puesto reservado para las Reebok Classic: “Aceptable. Tienen un poco de elevación en el talón. La amortiguación está bien, pero no me gusta la pata de elefante que tienen”.
Las tres ganadoras del podio
El podio está reservado para tres zapatillas: las New Balance 740, las Asics Nimbus y, en primer lugar, las Altra Escalante que son “de los mejores zapatos que te puedes poner en los pies”.
Estas tres zapatillas coinciden en que tienen una suela amortiguadora, la puntera ancha y una ligera inclinación que las hace perfectas para pasar largos ratos de pie.
De hecho, las que ocupan los puestos superiores coinciden en que son zapatillas más deportivas, y las de abajo coinciden en que son calzados rígidos, de plástico y estrechos.
