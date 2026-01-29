El horóscopo de mañana, viernes 30 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 30 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No intente mezclar negocios y diversión porque no es día favorable para ello. Su sentido común brillará por su ausencia, siendo preferible se abstenga de tomar cualquier decisión. Hoy le conviene apoyarse en su pareja, que gozará de más sensatez que usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día muy favorable en lo económico, pues habrá un acontecimiento inesperado, que incrementará de forma considerable sus ingresos. Procure administrar bien su dinero si no quiere que se le escape de las manos. El día será pródigo en buenos y alegres momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las reuniones con amigos se verán favorecidas. Deje aflorar su naturalidad y no la esconda con poses preconcebidas, que no engañarían a nadie y restarían sinceridad. Hoy podrá conseguir disipar sus preocupaciones y vivir con plenitud el momento presente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional puede verse abrumado por un exceso de responsabilidad. Si da tantas vueltas a sus asuntos le parecerán más difíciles de lo que realmente son. Olvídese del trabajo e intégrese con sus amigos si quiere pasar un buen día.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si va de compras tenga cuidado de no extraviar nada, especialmente tarjetas de crédito o algún documento importante. Un buen amigo le dará un acertado consejo que contribuirá a mejorar la relación con su pareja. El amor propio mal entendido puede originar problemas innecesarios.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La asistencia a un acontecimiento familiar conseguirá deprimirle si no hace acopio de toda su fuerza de voluntad. Por la tarde habrá acontecimientos imprevistos que le ayudarán a recuperar su buen humor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que surja una contrariedad en el plano profesional, pero no deberá permitir que le impida llevar a cabo sus planes. Alguien le abrirá los ojos en un tema en el que no ve con claridad. El entorno familiar será muy agradable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se deje absorber tanto por su trabajo y dedique algún tiempo a lo que le gusta. Su habilidad para actividades manuales será manifiesta, por lo que sería aconsejable que la aprovechara. Además de distraerse conseguiría relajarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso le convenga ser muy selectivo a la hora de decantarse por una u otra invitación. Si practica algún deporte no vaya más allá de sus posibilidades. Lo mejor del día le llegará con implicaciones sentimentales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Disfrutará de un estado de ánimo plácido y tranquilo, que facilitará sus relaciones con quienes le rodeen, especialmente con sus familiares. Las reuniones con amigos se verán favorecidas. Hoy podrá descansar a pierna suelta y disfrutar a tope de cuanto la vida le ofrece.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás piense en hacer alguna inversión. Evite planteamientos dudosos y vaya sobre seguro. Si sale de compras acaso se extralimite, pero le compensará. Su vida social será activa y podría ponerle en el camino de algo importante para su estabilidad económica.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Buen día para actividades deportivas, en las que pondrá de manifiesto su buena forma. Tendrá sentimientos encontrados referentes a un amigo. En el plano familiar deberá andarse con pies de plomo si quiere que prevalezca el entendimiento.