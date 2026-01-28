El horóscopo de mañana, jueves 29 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 29 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Modere su propensión a exagerar. No titubee en adquirir compromisos, aunque sea de tipo personal. Ponga especial cuidado en atender sus citas. Amor y amistad le permitirán pasar un día feliz.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si anda buscando casa encontrará una de su agrado. El distanciamiento que sufre con un amigo podría superarse por medio de una charla larga y sincera. Por la noche los temas económicos pueden ser motivo de preocupación.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trate de no ignorar un problema familiar. En sus relaciones amistosas muéstrese tal como es, pues si trata de impresionar a los demás no conseguirá el afecto que desea. Altibajos en sus relaciones afectivas, pero tendiendo a normalizarse.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Lo pasará mejor visitando a viejos amigos y acudiendo a sitios diferentes de los habituales. En el terreno familiar habrá posiciones encontradas, pero sin trascendencia. Recibirá consejos contradictorios. Con su pareja pasará los mejores momentos del día.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tenga mucho cuidado, ya que podrían darle un timo relacionado con algún objeto artístico. En una reunión hará nuevos amigos, pero huya de cotilleos. En el amor habrá ternura y buen entendimiento.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Acaso le irrite la actitud de un pariente que dará muchos rodeos para pedirle un favor. Su vida social se presenta turbulenta. En el plano familiar dé a los demás la libertad que pide para usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen momento para comprar y vender. Asegúrese de que un amigo merece el apoyo que va a prestarle. Descubrirá en su interior nuevos recursos. Por la noche reinará el romanticismo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Motivos ocultos harán que usted mismo se ponga a prueba, quizás de forma totalmente equivocada. En sus relaciones sociales el temor a que le rechacen hará que no ponga de manifiesto todo lo bueno que lleva dentro.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cambiar de escenario podría ser una buena idea. Trate de superarse y de no aparecer siempre en un plano secundario. Mezclar familia y amistad puede ser una excelente fórmula.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso haya sentido dudas con respecto a un amigo, pero los lazos que les unen se harán hoy más fuertes y aumentará su confianza mútua. En el plano social es posible que su comportamiento, poco convencional, origine fuertes críticas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un inesperado encuentro le hará variar sus objetivos, pero merecerá la pena. En la planificación de futuras actividades profesionales sea objetivo al valorar sus fuerzas. Pasarán una velada muy grata en compañía de otras parejas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El mejor modo de conservar la armonía familiar es permitir que los demás se desahoguen, sin hacer demasiados comentarios y siendo un perfecto oyente. Hoy no se mostrará pródigo con su dinero, pero lo pasarán bien usted y quienes le rodeen.