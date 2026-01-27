No es Zara Home, es Primark: el sillón con almacenaje por 30 euros para que un salón pequeño parezca de revista
La cadena de textiles y decoración lanza una línea de muebles de estilo bouclé que elevan el aspecto de cualquier estancia de la casa
Valeria Montero
Elegante, acogedor y sofisticado. El estilo bouclé, que tanto se lleva ahora en decoración, viene pisando fuerte y su presencia es evidente en las principales tiendas de decoración. Primark, pese a que su principal línea de negocio en la moda, también tiene una línea de mobiliario y decoración. Y se ha sumado al bouclé. O dicho en castellano: a los muebles con acabado de borreguillo.
Primark, al igual que Zara, Lefties o Mango, apuestan por ofrecer a sus clientes una sección donde también puedan comprar "moda para la casa".
Taburetes y bancos con almacenaje
Ikea es el rey de los muebles para espacios pequeños con muchos huecos para almacenaje. La nueva colección para el hogar de Primark también sigue esta línea.
Ha lanzado cuatro piezas de borreguillo blanco y patas negras que están causando sensación entre los amantes del diseño de interiores.
El taburete con almacenaje por 30 euros es la pieza más versátil del catálogo. Promete ser ese asiento extra que siempre se necesita cuando hay invitados en casa y, además, ayuda a mantener la estancia recogida porque se puede utilizar para guardar pequeños objetos.
Desde Primark aseguran que se puede "limpiar con un paño", ante las críticas a que son un tipo de mueble muy sucio.
Otomana plegable
En esta misma línea de muebles que sirvan para almacenar, pero también aporten ese punto de decoración a la estancia ha lanzado dos modelos de otomana: una redonda y otra rectangular. Se trata de piezas con acabado efecto terciopelo en rosa y en color hueso.
Estas otomanas son plegables y tiene un precio de 18 y 20 euros.
