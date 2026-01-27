El horóscopo de mañana, miércoles 28 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 28 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su rendimiento será bueno en el trabajo, ya que se sentirá espoleado por responsabilidades definidas. Hoy se sentirá muy propenso a iniciar nuevas amistades, pero debe enfocarlas de forma realista. Quizás esté cansado de los sitios habituales y trate de encontrar formas diferentes de pasarlo bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Cualquier problema profesional que pueda surgir lo resolverá fácilmente con lógica. Amor y amistad estarán al alcance de su mano. No deje que una pasajera crisis de fondos le estropee el día.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tenderá a no preocuparse demasiado de los temas profesionales y a dejar que se resuelvan por si mismos. Su estado de ánimo, muy variable, irá mejorando a medida que avance el día. Por la noche le saldrá al paso algo inesperado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo le conviene ser lo bastante disciplinado para no dejar las cosas a medias. Trate de mostrarse hoy diplomático con un amigo, Buenos momentos en su vida familiar. Por la noche el acento estará puesto en su vida social.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No sea reacio a un cambio de planes en su trabajo, pues resultará beneficioso. La informalidad de un amigo puede ser motivo de preocupación. Por la noche lo pasará bien, pero puede gastar más de lo previsto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitará el consejo de un experto en un tema profesional si quiere que arribe a buen puerto. No se muestre excesivamente enérgico con la persona que ama, ni se deje manipular por un familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cuando hable de negocios su intuición le dará cierta ventaja, pero pese a ello no debe correr riesgos innecesarios. Un amigo estimulará su confianza. Por la noche reprima su tendencia a los excesos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En asuntos profesionales no se precipite y piense detenidamente las cosas. En sus relaciones amistosas trate de no enfadarse con tanta facilidad. Es lástima que un día tan excelente pueda estropearse por un exceso de sensibilidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el plano profesional tenga mucho cuidado con sus opiniones. Recibirá a última hora del día excelentes noticias, que levantarán su ánimo. Pasará una estupenda velada, en la que compaginarán bien amistad y amor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es preferible que únicamente confíe en su propio esfuerzo para seguir adelante en su trabajo. Tenga muy presente hoy que no todos los que se crucen en su camino serán dignos de confianza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy dará los últimos toques a un asunto profesional y se sentirá con la satisfacción del deber cumplido. En los terrenos sentimental y amistoso todo irá viento en popa. No debería creer ciertos rumores.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su trabajo habrá entrado en punto muerto y necesitará descansar lo suficiente ante de hacer progresos significativos. Habrá algún confusionismo en el terreno familiar, que se resolverá sin problemas. Su afición a la buena mesa puede causarle molestias digestivas. Modérese.