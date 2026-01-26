Aprende a conservar las hierbas aromáticas con los trucos de Jordi Cruz

Hoy en día tenemos múltiples opciones para cocinar correctamente. Además, conservar los alimentos durante más tiempo ya no supone un dolor de cabeza, gracias a trucos de influencers o de chefs reputados, como es el caso de Jordi Cruz. Así pues, si quieres lograr una mayor durabilidad y sostenibilidad en la cocina, solo tienes que seguir leyendo, porque el chef con varias estrellas Michelin tiene la respuesta.

El chef manresano al frente del restaurante ABaC en Sarrià-Sant Gervasi no solo es famoso por aparecer en MasterChef como presentador y jurado del programa. Además, es un gran profesional de la cocina con varias estrellas Michelin repartidas en varios restaurantes en los que participa o ha participado de forma activa: Angle, ABaC, Estany Clar y Atempo. En total tiene seis estrellas Michelin.

En este caso, vengo a explicarte uno de los secretos mejor guardados del chef para conservar las hierbas aromáticas durante más tiempo. La primera estrategia consiste en coger un bote alto y llenarlo con un poco de agua, sin pasarnos. Después, coger, por ejemplo, el perejil y colocarlo dentro, con las raíces tocando el agua. Seguidamente, cogemos papel film y cubrimos la entrada de aire para mejorar la conservación. El chef recomienda ponerlas en la nevera, aunque también pueden estar fuera de ella.

La otra opción que muestra es la de conservar la albahaca en un táper, recipiente o bolsa de congelados. Antes de hacer esto, debemos coger un papel de celulosa o el papel de cocina de toda la vida y empaparlo con un poco de agua. Después tomaremos esta servilleta y la colocaremos abierta sobre la mesa. A continuación cogeremos la hierba y la envolveremos con la servilleta, sin presionar; enrollándola suavemente. Para terminar con la conservación, tendremos que coger alguno de los recipientes que hemos dicho al inicio y ponerla dentro. Finalmente, deberá ir a la nevera.

Noticias relacionadas

Estos dos procedimientos sirven para mantener las hojas hidratadas, sin que tengan contacto directo con el aire. Una forma de mantener los alimentos durante más tiempo en perfectas condiciones.