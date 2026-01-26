Norma Duval recomienda este "hotel entrañable" para una escapada familiar

Aragón es el destino elegido por muchos políticos y celebridades para sus vacaciones y escapadas, especialmente en los meses de invierno y verano. La comunidad ofrece muchos atractivos en cualquier época del año, pero es especialmente atractiva durante la época invernal, gracias a sus estaciones de esquí en el Pirineo y en las serranías turolenses, que cada año reciben a numerosos aficionados al deporte blanco, entre los que se encuentran famosos e incluso miembros de la realeza.

Una de las últimas celebridades en visitar tierras aragonesas ha sido la polifacética vedette Norma Duval, quien disfrutó de unos días junto a su familia en un encantador rincón del Pirineo aragonés. Una escapada que la artista ha querido inmortalizar en sus redes sociales compartiendo una fotografía en las pistas de esquí de Candanchú, situadas en el valle del Aragón, en la zona más occidental.

Norma Duval aprovechó la publicación para agradecer también el trato recibido en el alojamiento elegido para su estancia, el Hotel Villa de Anayet, ubicado en Canfranc-Estación, a pocos kilómetros de la estación. "Felices días con la familia en Candanchú. Muchas gracias por el trato recibido. Un hotel entrañable", ha declarado.

El Hotel & Spa Real Villa de Anayet, ubicado en Canfranc-Estación, en el que se ha alojado Norma Duval. / Booking

Un hotel junto a las pistas con spa

El hotel Villa de Anayet es un alojamiento de cuatro estrellas con spa, restaurante, terraza y piscina al aire libre, un lugar refrescante en los meses de verano. Construido en madera y piedra siguiendo la arquitectura típica pirenaica, el hotel se sitúa a 1.190 metros y ofrece impresionantes vistas de las montañas que lo rodean.

El hotel está a solo nueve minutos de la estación de esquí de Candanchú, la más veterana de las estaciones de esquí en España con más de 90 años de historia. Reconocida hasta en cuatro ocasiones consecutivas como la mejor estación de esquí de España en los World Ski Awards —los considerados Oscar de la nieve—, Candanchú es un referente en el Pirineo aragonés por su combinación de pistas para todos los niveles, desde la iniciación en Pista Grande hasta los desafíos del Tubo de la Zapatilla, y su entorno natural privilegiado cerca de la frontera francesa.

Además, la estación cuenta con un Estadio de Biatlón y ofrece una amplia variedad de actividades de montaña y culturales durante el verano, consolidándose como uno de los lugares favoritos para los amantes de la nieve y la naturaleza durante todo el año.