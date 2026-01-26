La casa olvidada tras la pandemia que se ha convertido en un hotel de lujo junto al mar

La pandemia del covid-19 provocó que muchas empresas tuvieran que cerrar temporalmente y dejar sus proyectos en pausa durante un tiempo.

Meses después, algunos negocios pudieron volver a su rutina habitual, pero otros se quedaron estancados.

Una casa ‘devorada por la tierra’

En 2019, el empresario Martín Mc Guire decidió empezar a construir una vivienda unifamiliar en Mar del plata (Buenos Aires, Argentina). Julieta Lépore fue la arquitecta que se encargó de diseñar la peculiar estructura del edificio, conocido entre los locales como 'la casa devorada por la tierra’ o ‘la casa inclinada’.

El edificio está inclinado hacia el océano, con la intención de generar la sensación de que toda la casa quiere asomarse al agua. Sin embargo, la construcción quedó parada durante la pandemia, y el proyecto cambió radicalmente.

De vivienda a hotel de lujo

Tras un tiempo en abandono, por problemas con la empresa promotora, el dueño se decantó por construir un hotel en lugar de una vivienda particular.

La construcción tomó este nuevo rumbo en diciembre de 2020 y, finalmente, abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre.

Locus Solus

El nuevo hotel se llama Locus Solus, un nombre inspirado en la novela del escritor francés Raymond Roussell.

Cuenta con quince habitaciones, una piscina que refleja el cielo, un spa que muestra el camino a la relajación, un restaurante, un gimnasio y una sala de lectura situada en el ‘lobby’.

Habitaciones y precios

El hotel ofrece tres tipos de habitaciones distintos en su página web: