El horóscopo de mañana, martes 27 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 27 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy obtendrá resultados muy variables en su actividad profesional. En tanto que una amistad se hace cada vez más fuerte otra será puesta a prueba. Se demorará la llegada de noticias referentes a un asunto personal.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque las perspectivas profesionales le aseguren futuros progresos no descuide sus actuales obligaciones. Acaso se vea más involucrado en un proyecto social de lo que en un principio cabía suponer. Tranquilidad en sus relaciones afectivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El triunfo profesional probablemente lo tiene a la vista, pero deberá sentirse más seguro del terreno que pisa. Su inestabilidad se reflejará tanto en su vida profesional como en la privada. Sincerarse con alguien de su intimidad podría ayudarle a recuperar el equilibrio.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Con método y tiempo conseguirá que encaje la última pieza de un proyecto profesional. Le irá mejor en su vida familiar si es capaz de controlar su temperamento. Preste atención a la faceta económica.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su decisión y empuje le permitirán salvar con facilidad cualquier obstáculo que se presente en su trabajo. Pueden surgir pequeños roces con personas muy allegadas por motivos económicos. Trate de ser imparcial y de ayudar en lo que pueda.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que dedicar tiempo suplementario a un asunto profesional si no quiere quedarse rezagado. Acaso reciba un informe confidencial referente a una inversión, pero eche a correr si le hablan del modo de hacerse rico fácilmente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quedarán por limar algunos puntos conflictivos de un contrato, por lo que no debe darlo por zanjado sin asegurarse de que no quedan cabos suelto. Un familiar quizás solicite su ayuda. Su creatividad se verá favorecida por la noche.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Precisará diligencia y trabajo extras para poder cumplir con las fechas previstas. Tendrá que posponer para mejor ocasión la promesa hecha a un familiar. Por la noche necesitará descansar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure que su pereza no le lleve a descuidar el cumplimiento de sus obligaciones y haga cuanto esté en su mano para disipar ese estado de ánimo negativo. Buen entendimiento en sus relaciones familiares.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su mucha actividad no se reflejará en su trabajo, pues tenderá a ir de un tema a otro sin concluir ninguno. La velada parece hecha a la medida para disfrutar de la intimidad familiar y de sus aficiones favoritas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trabajar en equipo resultará muy positivo a la vez que estimulante. También será buen momento para desarrollar todo su potencial creativo. Habrá un aumento notable de su actividad social, que le proporcionará diversión y puede que algún nuevo amigo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un asunto profesional podría dejarse en conserva durante algún tiempo. Sin embargo, progresará usted notablemente en ña tarea que tiene en curso. Los acontecimientos entre bastidores le resultarán totalmente favorables.