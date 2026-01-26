¿Por qué los estudios sitúan al café como "la bebida más saludable que existe"?

Durante décadas, el café era visto como un hábito sospechoso: un estimulante potencialmente dañino para el corazón y poco recomendable para quienes buscaban una vida saludable.

Hoy, ese relato ha dado la vuelta: investigaciones recientes y voces influyentes en el ámbito de la nutrición y la microbiota, como el epidemiólogo británico Tim Spector, apuntan a que esta bebida podría ser una de las más beneficiosas para la salud si se consume con moderación y apostando por la calidad.

A partir de un artículo publicado por Spector en 'The Telegraph', se consolida una idea que hasta hace poco habría parecido provocadora: “El café es probablemente la bebida más saludable que existe”, afirma el especialista, situándolo por encima incluso del matcha y el té verde.

Del enemigo al aliado: un cambio basado en datos

Spector reconoce que, cuando estudiaba medicina en los años 80, se creía que el café era “muy peligroso, especialmente para el corazón”. Sin embargo, la evidencia acumulada en las últimas décadas ha desmontado ese temor. El experto lo resume con claridad: “Es un gran ejemplo de cómo la medicina a veces se equivoca”.

Beneficios cardiovasculares demostrados

Estudios poblacionales recientes muestran que quienes consumen café de forma habitual tienen un riesgo aproximadamente un 15% menor de sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes no lo toman.

Este efecto protector se observa tanto con café tradicional como con descafeinado, lo que indica que los compuestos bioactivos, y no solo la cafeína, son los responsables.

Investigaciones respaldan que un consumo moderado -entre dos y cuatro tazas al día- se asocia con una menor mortalidad por todas las causas y con un perfil cardiometabólico más favorable.

El papel clave del microbioma intestinal

Uno de los puntos más innovadores del análisis de Spector es la relación entre el café y la diversidad microbiana del intestino.

Más diversidad, mejor salud

Según el epidemiólogo:

Los bebedores habituales de café presentan un microbioma más diverso , un indicador asociado a mejor salud digestiva y metabólica.

Ciertos microbios beneficiosos, como Lawsonibacter, prosperan gracias a los polifenoles y la fibra soluble presentes en el café.

Estos microbios producen metabolitos que ayudan a regular la inflamación y los niveles de azúcar en sangre.

La fibra del café, un detalle poco conocido

Una taza de café filtrado aporta alrededor de 1,5 gramos de fibra soluble, una cantidad similar a la de una mandarina. Esta fibra actúa como alimento para bacterias intestinales beneficiosas, contribuyendo a un ecosistema digestivo equilibrado.

Más allá del intestino y el corazón: beneficios a corto y largo plazo

El café no solo mejora la concentración, el estado de ánimo y la energía a corto plazo. La literatura científica también lo vincula con:

Menor riesgo de alzhéimer y párkinson.

Reducción de la incidencia de cáncer de hígado y cáncer de mama .

y . Mejor rendimiento cognitivo en adultos.

Spector, que consume entre tres y cuatro tazas al día, explica que evita tomarlo después de las 14:00 para no interferir con el sueño, recordando que la tolerancia es individual.

Moderación y contexto: el café no es una cura milagrosa

Aunque el café destaca por sus beneficios, Spector insiste en que no existe un alimento que, por sí solo, garantice la salud.

El impacto positivo depende de un consumo sensato: evitar añadir grandes cantidades de azúcar, no acompañarlo sistemáticamente de ultraprocesados y mantener una dieta equilibrada y rica en alimentos reales.

Ayuda a una óptima salud digestiva

En palabras del especialista, la salud se construye con pequeñas decisiones diarias, no con soluciones mágicas.

Por tanto, el café ha pasado de ser un sospechoso habitual a convertirse en un protagonista inesperado de la salud digestiva y cardiovascular.

La ciencia actual no solo lo absuelve, sino que lo sitúa como un aliado valioso dentro de un estilo de vida equilibrado. Y, según Tim Spector, incluso como “la bebida más saludable que existe”.