El horóscopo de mañana, lunes 26 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 26 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buenos consejos, unidos a una buena dosis de trabajo, le harán avanzar profesionalmente. En el terreno amistoso será capaz de resolver cualquier disputa que pueda surgir, logrando que el enfrentamiento conduzca a conocerse mejor y a una compenetración más íntima.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá un día muy agitado en el trabajo, pero gozará de un estado de ánimo excelente al finalizar la jornada. Sus parientes políticos resultarán hoy muy provechosos. Por la noche procure descansar lo suficiente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede sentirse en ascuas en lo tocante a su posición laboral, pero sus temores serán totalmente infundados. En el plano familiar necesitará pasar algún tiempo a solas para poner en orden sus ideas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure evitar las decisiones impulsivas en su trabajo, tomándose el tiempo necesario para pensar con calma y llegar a la solución correcta. Aproveche la velada para despejarse saliendo a dar una vuelta con su pareja. Le vendrá bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy hará sólidos progresos en su trabajo, lo que contribuirá a mejorar su humor de forma notoria. Acertará si se une a un compañero en una actividad social. Por la noche deje que la diversión se anteponga al descanso.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No debería preocuparse tanto por sus asuntos económicos, ya que su habilidad para ganar dinero estará en cotas muy altas. Cordialidad en sus relaciones familiares, pero el énfasis estará puesto en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesitará autodisciplina para llevar a buen puerto su trabajo. En sus relaciones afectivas tenga cuidado porque hoy será muy vulnerable a quien apele a su compasión. Su exceso de sensibilidad puede costarle mucho dinero.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Excelentes perspectivas profesionales, que llevarán aparejado un incremento de sus ingresos. Deje que reine el sentido común en el terreno doméstico. Por la noche trate de sosegarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Desarrollará su trabajo con eficacia y firmeza, lo que acrecentará la confianza en usted mismo. También las actividades intelectuales se verán favorecidas. Si va de compras es posible que adquiera algo de importancia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy se desenvolverá bien en su trabajo a pesar de cierta tendencia a dispersar sus energías. Quite importancia a la falta de consideración de otras personas. La tarde le traerá buenas noticias y optimismo renovado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Rematar los asuntos pendientes no pondrá una nota de emoción en el día, pero se sentirá usted complacido con los resultados y satisfecho del deber cumplido. Tome la iniciativa para conseguir entrar en contacto con personas que le importan.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el plano profesional aún es demasiado pronto para permitir que otras personas conozcan sus planes. Su vida social le agradará de veras. La noche traerá consigo un resurgir de energías y de ideas y posibilidades ciertas de pasarlo bien.