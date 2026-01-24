El horóscopo de mañana, domingo 25 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 25 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se sentirá pleno de recursos para llevar adelante su trabajo. Un flirteo sentimental puede desembocar en una situación complicada. Procure ser más consecuente y deje que se imponga el sentido común.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su capacidad organizativa alcanzará cotas muy altas y le permitirá grandes progresos profesionales. Si deja que prime la sinceridad en sus relaciones amistosas conseguirá eliminar resentimientos. Aires románticos a la vista.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le harán una sugerencia nada convencional, pero beneficiosa, que irá como anillo al dedo a su situación laboral. En el plano familiar prepárese a sufrir un arrebato de rebeldía si se muestra demasiado estricto con un familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Posibilidad de que surja una delicada situación ética en su trabajo. Alguien que quiere sacar partido hará más difícil su camino. Sus inquietudes serán de índole cultural. En el amor encontrará muchas compensaciones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el terreno profesional se evitará muchos problemas si no olvida que los demás también tienen su orgullo. Mucho cuidado en el plano económico, pues una propuesta de inversión puede no ser lo que parece. Soplarán buenos vientos en su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Cualquier atisbo de colaboración en el trabajo acójalo como agua de mayo. En sus relaciones sociales limítese a ser usted mismo y confíe en su instinto. Tan pronto como empiece a mostrarse tal cual es el nerviosismo desaparecerá y reinará la más perfecta armonía.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano profesional trate de concentrar su atención en nuevas ideas que le motiven de modo positivo. Lo pasará bien si comparte su ocio con un compañero de trabajo. Es posible que alguien le sorprenda con un inesperado regalo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su capacidad de juicio en asuntos profesionales será notable. En casa tienda a lo práctico y en el amor use su sentido común. Hoy no tendrá problema alguno para entenderse con nadie. Es muy posible que deba afrontar gastos inesperados.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se verá obligado a tomar las riendas de un asunto profesional, pero tendrá gran capacidad de juicio y el temple necesario para conseguir el éxito. En el plano afectivo su corazón estará abierto a cuantos tenga cerca y sintonicen con su longitud de onda.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Adopte actitudes positivas en el desempeño de su trabajo y no dé cabida a la depresión ni a la ira. En el plano afectivo tampoco debe permitir que la falta de objetividad deje que el resentimiento se apodere de usted.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Planificar bien el tiempo resultará hoy esencial si quiere conseguir efectividad en su trabajo. Sus relaciones amistosas se anuncian excelentes. Momento inmejorable para buscar casa o mejorar la que posee.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En asuntos profesionales permita que mande la cabeza y no el corazón. Obrará acertadamente si es capaz de controlar sus emociones. La familia jugará hoy un importante papel en su vida , haciendo de esta una feliz jornada.