REVISTAS
Este mes con WOMAN FEBRERO la máscara de pestañas de Benefit que necesitas en tu bolso
Ya está a la venta el número de FEBRERO de WOMAN e incluye la máscara de pestañas voluminizadora BADgal BANG! de BENEFIT
Redacción
El número de febrero de la Revista WOMAN llega a quioscos celebrando la fuerza del talento, la belleza que inspira y las tendencias que marcarán el rumbo del próximo año. Si hablamos de belleza, sabemos que nuestra mirada y, en concreto, las pestañas tienen un papel fundamental en nuestra rutina beauty.
Lucir unas pestañas largas, rizadas y con volumen siempre es el objetivo de todas nosotras y este mes con Woman puedes conseguir la máscara de pestañas BADgal BANG! De Benefit, un imprescindible para conseguir una mirada intensa y con efecto ‘lifting’. Su fórmula ultraligera y enriquecida con aeropartículas, permite crear un volumen perfecto sin sobrecargar las pestañas. Lo mejor de todo, es modulable, de negro intenso, con una duración de hasta 36 horas y tamaño viaje para poderla llevar en el bolso y aplicártela cuando la necesites.
EL NÚMERO DE UNE BELLEZA, CINE Y TENDENCIAS
Aitana Sánchez-Gijón es la protagonista de este número de febrero, una de las figuras del cine español que vive un momento especialmente relevante en su carrera con el estreno de la próxima película de Pedro Almodóvar. Junto a ella, la edición da voz a otros nombres imprescindibles de la escena cinematográfica actual como Carmen Machi, Natalia de Molina, Quim Gutiérrez o Antonio Banderas.
Entre las páginas, la edición adelanta las tendencias de moda que pisarán fuerte en 2026, con especial atención a los colores soft, las siluetas relajadas, y una nueva forma de vestir más cómoda y sofisticada, alineada con los nuevos códigos de estilo. ¡Ya disponible en tu quiosco!
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- La cronología completa del accidente de Adamuz: 9 segundos trágicos y 30 minutos de llamadas desesperadas
- La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: 'Lo respeto y admiro, pero...