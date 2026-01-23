El horóscopo de mañana, sábado 24 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 24 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La intuición le guiará en asuntos profesionales y habrá buen entendimiento entre socios y compañeros. En sus relaciones afectivas le irá mucho mejor si olvida sus fantasías y pisa más en el suelo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las distracciones apartarán su mente del trabajo, pero su empuje le permitirá acabar el día habiendo conseguido avances importantes. En las relaciones amistosas habrá escollos que salvar, pero su vida familiar navegará por buenos derroteros.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Conseguirá mejores resultados en su trabajo si cuenta solo con su esfuerzo y no confía en la ayuda de los demás. Un amigo puede que no responda a lo que de él esperaba, pero tendrá también sus puntos positivos que deberá aprender a valorar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque puede que en su trabajo sufra presiones de algún tipo, se sentirá satisfecho de los logros que consiga. Hacer un regalo de compromiso puede ser un auténtico problema para usted si no recurre a su pareja. Por la noche disfrutará de paz y sosiego en compañía de sus íntimos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sea prudente en temas económicos y no dé por seguros resultados que podrían no ajustarse a la realidad. Amor y actividades de tiempo libre resultarán gratificantes. Por la noche le conviene meditar un poco en su futuro.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Surgirá una oportunidad profesional que, si la aprovecha, redundará positivamente en sus ingresos y en su estatus social. Planee con calma las mejoras que quiere hacer en su hogar para no equivocarse. Relaciones afectivas cordiales.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El sentimiento de ser mal interpretado acaso sea el catalizador que necesita para dar forma correcta a sus proyectos profesionales. Las horas nocturnas estarán llenas de buenos momentos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Será muy hábil enfocando asuntos económicos, pero su criterio podría dejar bastante que desear en otros aspectos. Si mezcla negocios y diversión corre el riesgo de hablar más de la cuenta. Acertará por la noche si decide ahorrar recursos, tanto físicos como económicos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su actitud de aceptar nuevos cometidos profesionales le beneficiará en actividades sociales. La relación que mantiene con ciertas personas un tanto frívolas empezará a resultar poco conveniente. Dedique más tiempo a la familia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá que empezar de nuevo un asunto profesional dándole un enfoque totalmente diferente. Quizás le conviniese consultarlo con alguien de garantía y oír otras opiniones. Inestabilidad emocional, que propiciará altibajos muy marcados en sus relaciones afectivas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales será preferible no aferrarse tercamente a sus puntos de vista y cultivar la flexibilidad. Una persona realista y práctica resultará un buen oyente y también un útil consejero. Excelente momento para actividades en grupo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Haga el trabajo que de usted se esperaba y acabará la jornada satisfecho de lo conseguido. También deberá evitar verse envuelto en actividades económicas poco claras. En conjunto el día resultará bueno para usted.