Construcciones
Así se transformó una casa olvidada tras la pandemia en un hotel de lujo junto al mar
El edificio recibe el nombre de una conocida novela del poeta y novelista francés Raymond Roussell
La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia
Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta
Cristina Sebastián
La pandemia del covid-19 provocó que muchas empresas tuvieran que cerrar temporalmente y dejar sus proyectos en pausa durante un tiempo.
Meses después, algunos negocios pudieron volver a su rutina habitual, pero otros se quedaron estancados.
Una casa ‘devorada por la tierra’
En 2019, el empresario Martín Mc Guire decidió empezar a construir una vivienda unifamiliar en Mar del plata (Buenos Aires, Argentina). Julieta Lépore fue la arquitecta que se encargó de diseñar la peculiar estructura del edificio, conocido entre los locales como 'la casa devorada por la tierra’ o ‘la casa inclinada’.
El edificio está inclinado hacia el océano, con la intención de generar la sensación de que toda la casa quiere asomarse al agua. Sin embargo, la construcción quedó parada durante la pandemia, y el proyecto cambió radicalmente.
De vivienda a hotel de lujo
Tras un tiempo en abandono, por problemas con la empresa promotora, el dueño se decantó por construir un hotel en lugar de una vivienda particular.
La construcción tomó este nuevo rumbo en diciembre de 2020 y, finalmente, abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre.
Locus Solus
El nuevo hotel se llama Locus Solus, un nombre inspirado en la novela del escritor francés Raymond Roussell.
Cuenta con quince habitaciones, una piscina que refleja el cielo, un spa que muestra el camino a la relajación, un restaurante, un gimnasio y una sala de lectura situada en el ‘lobby’.
Habitaciones y precios
El hotel ofrece tres tipos de habitaciones distintos en su página web:
- Suite Estándar: es la habitación más sencilla y ofrece unas vistas al jardín interior del hotel. Tiene un precio de 208 euros la noche con desayuno, aparcamiento y wifi incluido.
- Suite Panorámica: en estas habitaciones se puede disfrutar de unas vistas al océano gracias a sus grandes ventanales por 248 euros la noche.
- Suite Locus Solus: se trata de la ‘suite’ principal, situada en el punto más alto del hotel, desde donde se obtiene la mejor perspectiva del paisaje. Su precio es de 332 euros por noche.
