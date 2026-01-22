El horóscopo de mañana, viernes 23 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 23 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy sentirá tentaciones de actuar por la tremenda, pero sin embargo la diplomacia le será necesaria para conseguir que los demás compartan sus ideas. Relaciones afectivas dentro de la normalidad. Momento favorable para ensayar formas de divertirse distintas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones amistosas acaso resulten hoy un tanto difíciles, pero las actividades familiares se verán favorecidas. Por la noche podría caer en la indiscreción si no cuida escrupulosamente sus juicios y comentarios.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy se sentirá un tanto nervioso y propenso a la irascibilidad y a sacar conclusiones erróneas. Ir a algún sitio especial con alguien a quien quiere resultará un tónico perfecto. Si por la noche descansa lo suficiente sentirá sus energías renovadas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En lo referente a un proyecto económico confíe plenamente en su propio juicio. Parece que no estará hoy en disposición de aceptar consejos, aunque sean acertados. Por la noche la intimidad brillará con luz propia.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy es posible que haga objeciones a gastos de pequeña monta. En lo que se refiere a intereses económicos a largo plazo parece que va usted por buen camino. Una persona querida le proporcionará una deliciosa sorpresa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si se muestra abierto a las sugerencias de las personas de su entorno hoy será un día muy gratificante y en el que tendrá mucho que compartir. También el tiempo que dedique a los amigos valdrá la pena. Cuando esté a solas le asaltarán nuevos proyectos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que se sienta molesto por el modo en que ha evolucionado un asunto personal, pero realmente no tendrá a quien echar la culpa excepto a su propia tardanza en tomar decisiones. Por la noche volverá a encontrarse en plena forma.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Asegúrese de que no se está mostrando excesivamente terco en algo que se refiere al futuro bienestar de alguien cercano a usted. Déjese llevar por la cordialidad en sus relaciones amistosas y renuncie a mantener actitudes críticas. La tarde se presenta excelente para asuntos del corazón.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que haya un poco de razón en las pequeñas quejas de otras personas, pero un ligero análisis le ayudará a rectificar y solucionar cualquier problema. La originalidad le dará buenos frutos en temas no materiales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Por la mañana le resultará difícil hacerse entender. Recuerde que los demás reaccionan ante el tono de su voz tanto como ante el significado de sus palabras. Dedicar tiempo a sus aficiones le ayudará a recuperar la tranquilidad de espíritu.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque crea usted que alguien le debe un favor es posible que esa persona no piense del mismo modo. Hoy no es día para prestar dinero ni para pedirlo. Guarde para usted solo esas ideas tan excéntricas y originales.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Todo ira bien en sus relaciones afectivas, pero un asunto profesional podría interferir de forma marcada en sus planes. Acertaría si pudiera posponerlo a mañana en aras de la estabilidad amistosa y familiar.