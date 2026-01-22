La prensa británica, horrorizada por la contaminación fecal disparada en las playas de Mallorca: “Una piedra en el zapato para los turistas que planifican sus vacaciones”

Mientras en España se celebra Fitur, la gran feria del turismo, la prensa británica empieza a hacerse eco de una de las principales conclusiones del Informe del Mar Balear 2025 que por primera vez incluye un apartado sobre playas y pone el foco en el deterioro de su calidad por la contaminación fecal, que se ha duplicado: 92 incidencias el año pasado frente a las 46 del ejercicio anterior, “20 supusieron prohibiciones de baño y las otras 72 terminaron en recomendaciones para no bañarse”.

El estudio constata que la tendencia es un empeoramiento de la calidad del agua y un aumento de la presión humana y náutica. Sobre los casos de contaminación fecal, el informe recuerda que las bacterias llegan al medio marino mediante vertidos incontrolados de aguas residuales a través de emisarios submarinos, canalizaciones, alcantarillado o vertidos procedentes de embarcaciones.

"Horror en España"

El tabloide británico The Mirror y el Express han encendido todas las alarmas en Reino Unido recogiendo los datos del informe y titulando directamente con la expresión “horror en España” o “informe desolador”. Los lectores de ambos medios han llenado también de comentarios las redes sociales destrozando aún más la imagen de Mallorca.

Ambas cabeceras recuerdan que los detalles de este análisis se conocen en un momento en que “miles de británicos se preparan para reservar sus vacaciones”. “Este año puede haber una piedra en el zapato en los planes de muchos turistas después de que un nuevo informe haya expuesto la alarmante magnitud de la contaminación en algunas de las playas más conocidas de Mallorca”, recoge el Express. “Los estándares del agua de baño se han desplomado desde 20210 y las playas urbanas han salido especialmente mal paradas”, añade The Mirror.

Estos diarios se refieren directamente a algunas de las zonas de Mallorca más afectadas por la contaminación fecal: Santanyí, Calvià y Sóller, algunas de las zonas más frecuentadas por los turistas ingleses. “El informe destaca que Formentera y Menorca tienen mejor calidad de agua”, subrayan los medios ingleses.

"Mallorca ha alcanzado la plena capacidad"

Asimismo, el Express y The Mirror ponen el acento también en que el asunto de las playas no es el único que puede preocupar a los turistas que planean volar este año a Mallorca. “Un importante hotelero ha advertido que Mallorca ha alcanzado la plena capacidad”. Ambas cabeceras citan a Joan Trian Riu , director general de Riu Hotels and Resorts, quien, según estos medios, señaló que su empresa también estaba subiendo precios en respuesta al aumento de la demanda y avisó de que la situación solo empeoraría para los residentes.

Hay que recordar que el informe señala que estos vertidos fecales que afectan a las playas pueden producirse por la saturación de la capacidad máxima de las estaciones depuradoras (por ejemplo, en días de lluvia intensa) o por el tratamiento incompleto de las aguas depuradas, originado por una gestión inadecuada.

La prensa británica carga las tintas en las playas de Mallorca y pasa de puntillas por Ibiza, pese a que los datos de los investigadores también señalan que la pitiusa mayor sufre graves problemas de depuración. Formentera y Menorca se mantienen al margen del desastre, según el relato británico, y se consolidan como un reducto de aguas cristalinas y naturaleza preservada.