La imagen de Barcelona en TikTok: jóvenes asiáticos denuncian este problema tras visitarla y las redes se llenan de vídeos al respecto

La ciudad de Barcelona vuelve a ser tendencia, una vez más, en las redes sociales, por una serie de vídeos que varios turistas asiáticos han publicado tras visitar la capital catalana.

En estas publicaciones, los visitantes muestran su preocupación por uno de los mayores problemas que sufre Barcelona actualmente.

Problema viral en redes

Son muchos los jóvenes asiáticos que visitan Barcelona, y todos parecen tener una preocupación en común: el miedo a ser víctimas de un robo.

En los últimos años, la sensación de inseguridad ha aumentado en los extranjeros que viajan a Barcelona y muchas estadísticas la catalogan como una de las ciudades más peligrosas de Europa.

Proteger las pertenencias

Una turista asiática ha compartido un vídeo en Tiktok, donde muestra cómo lleva atado su teléfono móvil en todo momento a su bolso o muñeca para evitar que se lo puedan robar.

En el vídeo, la joven confiesa que vio en otras publicaciones de Tiktok que en Barcelona suele haber carteristas, y se recomienda guardar bien los objetos de valor.

“Me voy de Barcelona sin haber sufrido ningún robo”, añade la asiática en los comentarios.

Inseguridad en Barcelona

Aunque muchas personas afirman que se han sentido inseguros en su visita a la capital catalana, y muchos vecinos han hecho públicas sus quejas por el incivismo, la suciedad y la inseguridad que rodea a la ciudad de Barcelona, los datos reflejan que la situación está mejorando.

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado un informe donde confirma que los delitos se han reducido un 8,8% en el primer trimestre de 2025, en comparación al mismo periodo en 2024, y un 22,9% comparado con 2019.

Además, añade que los hurtos han caído un 6,8%, los robos violentos en la vía pública un 5,5%, los robos con fuerza en domicilios un 31,4%, los robos con fuerza en establecimientos un 50,7% y los robos en interiores de vehículos, un 35,6%.