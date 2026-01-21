El horóscopo de mañana, jueves 22 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 22 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy se mostrará apasionado, irritable y propenso a los celos. Ejercite su autocontrol, pero no hasta el punto de inhibirse. Si sale de compras será mejor que lo haga acompañado. Las perspectivas para la velada son buenas y lo pasará bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Parece sentirse presionado por los pequeños detalles. Los amigos pueden llegar a ser un elemento de distracción. La vida familiar resultará más gratificante a última hora del día, cuando las cosas saldrán como las había planeado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tenga mucho cuidado con su dinero, porque alguien podría sorprender su buena fe. El apoyo que necesita le llegará a través de la familia. Las horas nocturnas serán estimulantes y cobrará importancia la amistad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La preocupación por el excesivo gasto hará que se sienta con ánimos de trabajar más y conseguir que aumenten sus ingresos, pero todavía necesitará moderación en el empleo de su dinero. Cálido clima familiar y horas altas en su vida sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Pequeñas discusiones en el ámbito familiar se solucionarán con facilidad. Buen momento para hacer planes a futuro, pues llegará a decisiones muy acertadas. El entorno familiar proporcionará el ambiente adecuado para pasarlo bien.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá sentimientos contrapuestos en lo referente a una reunión social, a la que no vale la pena que vaya si lo hace con total indiferencia. Antes de que acabe el día habrá entrado en un ciclo favorable en los terrenos amistoso y sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sus proyectos sociales pueden quedar un poco en el aire, pero las actividades en grupo brillarán con luz propia. En lo que respecta a sus asuntos profesionales no se engañe usted mismo y reconozca que sus metas son poco factibles.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alguien tratará de conseguir que se sienta obligado a realizar algo que no es de su incumbencia. No caiga en la trampa y analice a fondo si debe hacerlo o no. Después de anochecer no tendrá excesiva claridad de juicio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se sentirá más hogareño de lo habitual y planeará cambios y mejoras en su casa. Sin embargo los juegos de azar aparecerán en el horizonte como una gran tentación. Por la noche no se sentirá relajado a pesar de estar en grata compañía.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso reaccione con hipersensibilidad ante los demás. No se muestre tan dado a querer leer entre líneas pues lo más seguro es que no acierte. Gastar mucho dinero no es el mejor modo de librarse de ese sentimiento de inhibición.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy necesitará mantenerse muy ocupado, pues de lo contrario caerá en una especie de letargo. En el horizonte se perfilan nuevos bienes que pasarán a ser de su propiedad. Las horas nocturnas serán propicias para reunirse con otras personas y poder intercambiar ideas y proyectos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se sentirá a gusto en un acto social porque no podrá quitarse de la cabeza un asunto profesional. Su confianza en usted mismo estará en cotas bajas. Por la noche procure no fatigarse demasiado.