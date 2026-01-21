Crys Dyaz, entrenadora personal: "Si tienes un trabajo sedentario, hacer ejercicio a primera hora de la mañana puede mejorar tu día"

El mes de enero es sinónimo de cambios, y uno de los más habituales es retomar la práctica deportiva para llegar en plena forma física al verano, lo que se conoce como la operación bikini. No es un proceso sencillo, especialmente para quienes llevan tiempo sin ejercitarse, pero es fundamental no tirar la toalla, ya que el esfuerzo acabará dando sus frutos.

Una de las entrenadoras personales más reputadas de España es Crys Dyaz, quien es conocida como la 'entrenadora de las famosas' por entrenar a celebridades como María Pombo, Laura Escanes y Victoria Federica, entre otras.

La entrenadora personal siempre dice que hay que encontrar un hueco para hacer ejercicio, y aún más si gran parte de la jornada laboral se está sentado en una silla: "Las personas que tienen un trabajo sedentario deben tener en cuenta, por un lado, que eso no va a ayudar a su higiene postural".

Desde el equipo de Crys Dyaz & Co, recomienda un entrenamiento que mezcle ejercicio aeróbico con trabajo de fuerza: "Eso va a hacer que la espalda no sufra los posibles dolores derivados de un trabajo sedentario, y podamos fortalecer el cuerpo para evitar lesiones, patologías, dolores crónicos… y acelerar nuestro metabolismo".

La fisioterapeuta aconseja: "Si esta es tu situación, mi propuesta sería que realices ejercicio a primera hora de la mañana. Adelanta tu alarma y asegúrate que empiezas el día con 30-45 minutos de ejercicio. ¡Notarás la diferencia en todos los sentidos!".

El equipo de Crys Dyaz & Co ha elaborado una rutina de entrenamiento. Hay que repetir estos cinco ejercicios durante dos series, descansando un minuto entre ellas: "Trabajarás a nivel cardiovascular, tonificarás las piernas, mejorarán tus niveles de energía y metabolismo, prevendrás enfermedades…".

Sentadilla con pausa abajo : puedes usar goma o pesas si tienes; si no, hazlo sin material. Baja a una sentadilla profunda, aguanta 10 segundos en la parte baja y vuelve a subir. Realiza 10 repeticiones.

: puedes usar goma o pesas si tienes; si no, hazlo sin material. Baja a una sentadilla profunda, aguanta 10 segundos en la parte baja y vuelve a subir. Realiza 10 repeticiones. Sentadilla apoyada en la pared : usa la pared para colocarte bien, con caderas y rodillas formando un ángulo de 90º. Mantén la posición 30 segundos, descansa 10 y repite 5 veces.

: usa la pared para colocarte bien, con caderas y rodillas formando un ángulo de 90º. Mantén la posición 30 segundos, descansa 10 y repite 5 veces. Puente con pies elevados : apoya los pies en una silla o en el sofá y túmbate boca arriba en el suelo. Desde ahí, eleva la cadera, mantén arriba 10 segundos y baja otra vez. Haz 10 repeticiones.

: apoya los pies en una silla o en el sofá y túmbate boca arriba en el suelo. Desde ahí, eleva la cadera, mantén arriba 10 segundos y baja otra vez. Haz 10 repeticiones. Subidas de talones : de pie, eleva los talones para trabajar las pantorrillas. Realiza 20 repeticiones.

: de pie, eleva los talones para trabajar las pantorrillas. Realiza 20 repeticiones. Zancadas con salto alternando: colócate en posición de zancada y, sin mover los pies, haz 15 saltos. Cambia de pierna y repite. En total, 30 repeticiones.

A pesar de todos los ejercicios que hay que realizar, desde el equipo de Crys Dyaz & Co apuntan que "la alimentación es clave sea cual sea el objetivo que tengamos".