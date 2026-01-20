Un (presunto) anzuelo, una muerte y doce huevos: toda la historia del tiburón foca varado en una playa del norte de España

La necropsia practicada al tiburón de aguas profundas aparecido en la playa segunda de Luarca (Asturias) ha permitido esclarecer las causas de su muerte y confirmar, además, un hallazgo de gran valor científico.

El animal falleció a consecuencia de una hemorragia interna provocada por un desgarro en el esófago, "compatible con el impacto de un elemento metálico o un anzuelo, probablemente relacionado con un aparejo de palangre", según Luis Laria, fundador de la Cepesma.

Desde el primer momento se descartó la presencia de plásticos u otros residuos. "Las sospechas iniciales apuntaban a un problema interno, ya que el tiburón presentaba abundante sangre tanto en la arena como durante el examen en la mesa de necropsias", indicó Laria.

Fue durante una segunda fase del análisis cuando se localizó la lesión determinante: un rasgado profundo en el esófago que habría sido causado al intentar liberarse de un arte de pesca. En opinión del investigador, la presencia de la herida indica que hubo tirones, lo que habría provocado una pérdida masiva de sangre que terminó causando la muerte del animal.

Dato inesperado

La necropsia reveló además un "dato inesperado" y de gran relevancia científica. El tiburón se encontraba en pleno proceso reproductivo. En el interior del cuerpo se localizaron doce huevos, "cada uno de unos siete centímetros de diámetro, un tamaño similar al de una pelota de tenis". El conjunto alcanzaba un peso aproximado de dos kilos, "una singularidad poco documentada incluso para especialistas".

La especie, Centroscymnus coelolepis, conocida como tiburón foca, es ovovivípara. "Es decir, los huevos se desarrollan inicialmente en el interior del seno materno, se rompen en una fase posterior y los fetos son expulsados ya formados al medio natural, donde son independientes desde el primer momento".

Aunque este tiburón puede vivir a profundidades de hasta 3.500 metros, "durante la fase reproductiva no permanece en las capas más profundas. En el Cantábrico puede encontrarse entre los 400 y 500 metros". En ese contexto, la hipótesis más probable es que el animal quedara enganchado en un aparejo de pesca, lograra soltarse tras violentos movimientos y, ya gravemente herido, acabara desorientado y varado en la misma costa de Luarca.

Un impactante hígado

El estudio anatómico permitió documentar, además, otro dato relevante: "El hígado, que antes de ser abierto pesaba 18 kilos, representaba el 27,7 por ciento del peso total del cuerpo, más de una cuarta parte", informa el fundador de la Cepesma y gerente del valdesano Parque de la Vida, una instalación dedicada a la divulgación científica. Este rasgo explica por qué la especie fue intensamente pescada durante décadas por el valor de su aceite.

El hígado del animal, extraído tras la necropsia. / Luis Laria

"Hasta mediados del siglo pasado estos tiburones se capturaban con frecuencia; hoy son extremadamente escasos y se encuentran en riesgo de desaparición", detalla Laria. Existen registros en el Atlántico Norte, el Pacífico y en zonas de Europa y África, pero su presencia es cada vez más rara. En el Mar Cantábrico, donde antaño eran conocidos por los pescadores, "su aparición hoy es excepcional".

Conservado para divulgar el mundo marino

El ejemplar será conservado y expuesto temporalmente por la singularidad de su estado reproductivo y por el valor divulgativo de su anatomía interna. Será en el plazo de, aproximadamente un mes, en el Parque de la Vida.

El impacto del hallazgo ha trascendido el ámbito científico: los vídeos difundidos por Luis Laria en redes sociales superaron las 170.000 visualizaciones en menos de un día y despertaron interés desde distintos países, muchos de ellos preguntando por los huevos y por el lugar del hallazgo, Luarca. "En ese sentido, este hallazgo nos beneficia".