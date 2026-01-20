El horóscopo de mañana, miércoles 21 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 21 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus intereses profesionales se presentan favorables, pero deberá extremar el cuidado para evitar errores. Una complicada situación familiar se resolverá a su total satisfacción. En las relaciones amistosas no lleve siempre la contraria.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sus esfuerzos profesionales darán buenos frutos. Relaciones afectivas gratas y con buena comunicación. Hoy brillará entre gentes importantes, pero en su fuero interno preferiría no destacar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su andadura profesional surgirá una situación difícil que será capaz de aprovechar en su propio beneficio. La amistad le proporcionará buenos momentos. La nota destacada de la velada será la tranquilidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las presiones en su trabajo serán muy fuertes y requerirán de total concentración. Las relaciones con niños y parientes políticos se verán favorecidas. En una disparidad de criterio con un amigo será necesario llegar a una solución de compromiso.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un proyecto profesional, que ha revisado de nuevo, resultará viable. Un asunto familiar que le viene preocupando hace tiempo se resolverá por fin. Por la noche preferirá sosiego a la vida social.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si se deja llevar de su intuición irá por delante de sus competidores, lo que le resultará rentable. Hoy lo pasará bien y podrá mezclar con éxito amor y amistad. No exija demasiado de su pareja, pues resultaría contraproducente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá muchas satisfacciones en su trabajo. Aproveche al máximo nuevas oportunidades para mejorar su situación y sus ingresos. Probablemente deberá verificar cambios en lo que tenía planeado para hoy.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su independencia de criterio y el no consultar a los demás pueden crearle más de un problema en el trabajo. Aunque el panorama sentimental se presenta favorable existirá hoy predisposición a discutir por cuestiones de dinero.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se mostrará usted un tanto duro con las personas de su entorno laboral, lo que podría desembocar en un enfrentamiento. Las horas nocturnas favorecerán la actividad intelectual y las reuniones familiares.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es posible que en su trabajo las cosas no vayan como tenía planeado, debido a acontecimientos inesperados, pero sus asuntos económicos prosperarán en gran medida. Controle su tendencia a ofenderse a la primera ocasión y con el menor pretexto.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En lo profesional pisará terreno sólido, por lo que no debe prestar atención a rumores sin fundamento. Los niños contribuirán a aumentar su felicidad. Su optimismo estará justificado.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el terreno profesional adelantará más camino utilizando los rodeos que yendo derecho al grano. Vigile esa propensión suya a quejarse más de la cuenta. Es probable que haga cambios en su hogar.