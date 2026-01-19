Unos amigos van a pescar y sacan del río un árbol lleno de señuelos valorados en más de 700 euros: la historia que se ha vuelto viral en redes

La pesca es una actividad que tiene su parte de misterio, ya que nunca sabes que te vas a encontrar cuando lanzas el anzuelo.

Lo más habitual es que, una vez terminada la jornada de pesca, la cesta está llena (o no del todo) de peces, pero hay casos en los que el fondo del mar o los ríos esconden objetos que nos acaban sorprendiendo.

Un tesoro bajo el agua

El pasado mes de diciembre, unos jóvenes de Corrientes (Argentina) decidieron salir a pescar, pero lo que capturaron, tal y como se puede apreciar en el vídeo de Nico Reynoso en Facebook, que en poco más de un més ha conseguido un millón de visualizaciones, fue algo que nunca hubieran imaginado.

Al lanzar el señuelo, el objeto que se utiliza para atraer al pez se les quedó enganchado en lo que parecía una rama hundida en el agua.

78 señuelos

Como no conseguían deshacer el enganche, decidieron estirar para sacar el objeto del agua y se encontraron con un gran árbol repleto de señuelos que seguramente se habrían quedado enganchados con anterioridad y sus dueños habían decidido dejar de intentar recuperar.

“Encontramos un arbolito de Navidad”, comenta uno de los jóvenes.

En total rescataron 78 señuelos, algunos de ellos en perfecto estado, todavía con sus colores originales intactos y otros, que seguramente estaban perdidos desde hace más tiempo, cubiertos de lodo y barro.

Valor de más de 700 euros

Muchos de los señuelos eran de los modelos que se utilizan a día de hoy en la pesca deportiva.

Teniendo en cuenta que tienen un precio de entre 9 y 12 euros, sumando los 78 señuelos que encontraron los argentinos se encontraron con una sorpresa que supera los 700 euros.