Argentina
Unos amigos van a pescar y sacan del río un árbol lleno de señuelos valorados en más de 700 euros: la historia que se ha vuelto viral en redes
"Encontramos un arbolito de Navidad", comenta uno de los jóvenes al encontrar este sorprendente hallazgo
Pescan el siluro más grande de España hasta la fecha en aguas del Ebro: 130 kilos de peso y una batalla de 45 minutos
Retiran cientos de hilos de pescar en Begur y L'Escala para concienciar sobre el impacto de un residuo "casi invisible"
Cristina Sebastián
La pesca es una actividad que tiene su parte de misterio, ya que nunca sabes que te vas a encontrar cuando lanzas el anzuelo.
Lo más habitual es que, una vez terminada la jornada de pesca, la cesta está llena (o no del todo) de peces, pero hay casos en los que el fondo del mar o los ríos esconden objetos que nos acaban sorprendiendo.
Un tesoro bajo el agua
El pasado mes de diciembre, unos jóvenes de Corrientes (Argentina) decidieron salir a pescar, pero lo que capturaron, tal y como se puede apreciar en el vídeo de Nico Reynoso en Facebook, que en poco más de un més ha conseguido un millón de visualizaciones, fue algo que nunca hubieran imaginado.
Al lanzar el señuelo, el objeto que se utiliza para atraer al pez se les quedó enganchado en lo que parecía una rama hundida en el agua.
78 señuelos
Como no conseguían deshacer el enganche, decidieron estirar para sacar el objeto del agua y se encontraron con un gran árbol repleto de señuelos que seguramente se habrían quedado enganchados con anterioridad y sus dueños habían decidido dejar de intentar recuperar.
“Encontramos un arbolito de Navidad”, comenta uno de los jóvenes.
En total rescataron 78 señuelos, algunos de ellos en perfecto estado, todavía con sus colores originales intactos y otros, que seguramente estaban perdidos desde hace más tiempo, cubiertos de lodo y barro.
Valor de más de 700 euros
Muchos de los señuelos eran de los modelos que se utilizan a día de hoy en la pesca deportiva.
Teniendo en cuenta que tienen un precio de entre 9 y 12 euros, sumando los 78 señuelos que encontraron los argentinos se encontraron con una sorpresa que supera los 700 euros.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables