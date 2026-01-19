El horóscopo de mañana, martes 20 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 20 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional deberá analizar más a fondo un asunto que quizás no sea lo que parece. Evite críticas que podrían resultar perjudiciales para sus relaciones afectivas. En su vida social la naturalidad será su mejor aliada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el plano profesional encontrará las respuestas que busca a través de la meditación. La compañía de sus amigos resultará hoy especialmente divertida. Trate de dejar a un lado los celos y se sentirá feliz.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Probablemente tendrá que revisar un plan de trabajo. Las discusiones sobre negocios deberían realizarse en privado y no comentarlas. Por la noche huya de tendencias escapistas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un proyecto de trabajo necesitará desarrollarse más a fondo antes de pensar en llevarlo a la práctica. La vida familiar no será hoy un camino de rosas. Las evasivas de un amigo le dejarán en la estacada. Trate de sobreponerse y de buscar soluciones por otros derroteros.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá preocupaciones, relacionadas con su trabajo, que le harán difícil progresar lo que debiera. Un familiar podría sacar a relucir su temperamento. Vida social con buenos auspicios, pero frene su tendencia a presumir más de la cuenta.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aunque le pese la responsabilidad progresará notoriamente en su trabajo. La amistad se verá favorecida. No se precipite en el empleo de sus ahorros y asegúrese antes de que no existe riesgo. Convénzase de que el control de sus finanzas es un tema esencial.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo e ingresos se presentan favorables, pero hoy podría tener dificultad en comunicarse con los demás. Tenga cuidado de no perder una tarjeta de crédito. Por la noche alegría y diversión serán notas dominantes, pero tenderá a gastar más de la cuenta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su trabajo el énfasis estará puesto en la cooperación y la eficacia. En el plano afectivo no imponga su voluntad a los demás. El grado de comunicación de los enamorados será total, con romanticismo a tope.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se deje llevar por el desaliento en el trabajo, aunque se le presente un problema difícil, pues será capaz de resolverlo. Con cariño y comprensión podrá restablecer la armonía en el seno familiar. Tómese en serio el descansar lo necesario.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque conseguirá el apoyo de sus colaboradores tendrá hoy cierta tendencia a ver el lado negativo de su trabajo. Lo mismo le ocurrirá en otros aspectos de su vida. Esfuércese por recuperar el optimismo y salga por la noche a divertirse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un proyecto profesional parece prometedor a pesar de la terca actitud de sus colaboradores. No deje que los demás le disuadan de lo que considere conveniente. Recuerde que debe mostrarse considerado con los deseos de un familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy será convincente al exponer sus ideas profesionales, pero las personas de su entorno pueden resultar muy poco receptivas. Los acontecimientos de su vida personal, sin embargo, serán satisfactorios.